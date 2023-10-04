Memur ve Kamu çalışanlarına özel Halkbank’tan düşük faizli kredi! Ayda 2.973 TL taksit ile başvuruları topluyor…

Halkbank Memur ve Kamu çalışanlarına özel kredi imkanı sunuyor. 36 aya varan vade ile sunulan kredi ister aylık eşit taksitle ister 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödenebiliyor. Özel bankalara kıyasla düşük faizli kredi sunan banka, nakit ihtiyacı olan Memur ve Kamu çalışanlarına birçok avantaj sunmaya devam ediyor. İşte Halkbank düşük faizli kredi kampanyası….

MEMUR VE KAMU ÇALIŞANLARINA ÖZEL KREDİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU