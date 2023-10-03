Vergisiz telefon açıköğretimde geçerli mi 2023? AÖF öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alabilir mi?

10 GB İNTERNET HAKKI

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulamasının bu ay içerisinde başlayacağını duyurdu.