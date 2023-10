Vergisiz telefon açıköğretimde geçerli mi 2023? AÖF öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alabilir mi?

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN 9500 LİRANIN ALTINDAKİ CEP TELEFONU MARKA VE MODELLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor.

Bu markaların, 9500 lira fiyat skalasında birçok modeli bulunuyor.

BTK tarafından onay verilmesi halinde, öğrenciler bu modelleriden birini satın alabilecek.

Bu markalar ve ürettikleri modeller şöyle:

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

Xiaomi (Redmi): 12C, 10, 12, NOTE 12

VIVO: Y35

General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

Reeder: S23 PRO MAX

OMIX: X3, X5, X400, X600, X700

Casper (Via) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus