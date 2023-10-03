ŞOK Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 1.000 üründe yüzde 50 indirim kampanyası başlattı! İşte 4 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyatlar…

ŞOK 4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 11 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi 799 TL, Sinbo CM-2934 Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL, Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL, 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL, Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL, 350 ml Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL, 200 cc Borosilikat Kupa 19,95 TL ve Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu hafta katalog indirimlerinin haricinde ŞOK Cumhuriyet'in 100. Yıl şenliklerine özel bin üründe yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. İşte ŞOK Ekim ayı fırsatları…

ŞOK 4-11 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi 799 TL,

Sinbo CM-2934 Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL,