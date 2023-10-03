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Medya planlama ve satın almaya yepyeni bir soluk: “STAFF”

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Medya planlama ve satın almaya yepyeni bir soluk: “STAFF”

Türkiye’de medya alanının önde gelen tecrübeli isimlerinden Bülent Yar'ın kurucu liderliğindeki yeni medya ajansı "STAFF", online ve offline medya planlama ve satın alma alanında müşterilerine etkin ve yaratıcı çözümler sunma hedefiyle yola çıkıyor.

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