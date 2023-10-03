İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | Eylül ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK dükkan kira zammı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.