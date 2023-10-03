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İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | Eylül ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK dükkan kira zammı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | Eylül ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK dükkan kira zammı TEFE-TÜFE açıklandı mı?

Eylül ayı kira artış oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kapsamında dükkan ve iş yerlerinin kira artış oranını yeniden şekillendiriyor. Şimdi merak edilen soru: "Eylül ayı dükkan ve iş yeri kira artış oranı ne kadar?" İşte bu konuya ilişkin detaylar...

Eylül ayı kira artış oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kapsamında dükkan ve iş yerlerinin kira artış oranını yeniden şekillendiriyor. Şimdi merak edilen soru: "Eylül ayı dükkan ve iş yeri kira artış oranı ne kadar?" İşte bu konuya ilişkin detaylar...

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 oldu.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2 bin 500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45

Kira Artış Tutarı: 5 bin 745 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 745 TL

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