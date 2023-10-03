5 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de 169 TL’ye 40’lı tuvalet kağıdı, 175 TL’ye 10kg pirinç, 179 TL’ye hızlı şarj adaptörü yer alıyor
A101 5 Ekim itibari ile A101 mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesini yayınladı. 12 Ekime kadar spot masasında satışa sunulacak ürünler arasında 70 inç LED TV, Uzaktan Kumadalı RGB Şerit LED, Flavel Çay Makinesi, Kiwi El Blender Seti, Bulaşık Makinesi, Elektrikli Süpürge, Dijital Baskül, Ütü ve daha yüzlerce ürün indirimli fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 haftanın indirimli ürünleri…
A101 5 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 12 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL, Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 20.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL, Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.299 RL, Realme 10 Dual Emx 3630 Cep Telefonu 8.599 TL, Elitled Uzaktan Kumadalı RGB Şerit Led 99,90 TL, GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL, Telefon Priz Tutucu 3,50 TL, OPPO Hızlı Şarj Adaptörü 33W 179 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL, Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 4.799 TL, Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 1.999 TL, Akel Midi Fırın 1.099 TL, Kiwi El Blender Seti 479 TL, Flavel Çay Makinesi 749 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 299 TL, QU 3500 Saç Kurutma Makinesi 259 TL, Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü 749 TL, Kiwi Dijital Baskül 179 TL yer alıyor. İşte bu hafta A101 mağazalarının spot masasında yer alacak indirimli ürünlerin tam listesi ve fiyatları….
A101 5-12 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL
Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 20.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL
Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.299 RL
Realme 10 Dual Emx 3630 Cep Telefonu 8.599 TL
Elitled Uzaktan Kumadalı RGB Şerit Led 99,90 TL
GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL
Telefon Priz Tutucu 3,50 TL
OPPO Hızlı Şarj Adaptörü 33W 179 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL
Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 4.799 TL
Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 1.999 TL
Akel Midi Fırın 1.099 TL
Kiwi El Blender Seti 479 TL
Flavel Çay Makinesi 749 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 299 TL
QU 3500 Saç Kurutma Makinesi 259 TL
Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü 749 TL
Kiwi Dijital Baskül 179 TL
Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 129 TL
Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 199 TL
Döküm Kek Kalıbı 179 TL
Cem Nero Petek Desen Mini Ürünler 79,90 TL
LAVA Döküm Sahan 319 TL
LAVA Döküm Tencere 849 TL
Bambu Tabaklı Borosilikat Kupa 49,90 TL
Cam Motivasyon Matarası 750 ml 59,90 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 1 Litre 119 TL
Matara 750 cc 19,90 TL
Seramik Sunum Tabağı 17,50 TL
Sinbo Ahşap Üç Katlı Raf 119 TL
Vita Yemek Masası Takımı 2.699 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.500 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL
Moda Life Bella 4 Kişilik Masa Takımı 7.490 TL
Moda Life Cross 4 Kişilik Masa Takımı 7.490 TL
Kiwi Baby Şarjlı Göğüs Pompası 439 TL
Mama Sandalyesi 449 TL
Oyuncak Aktiviteli İlk Adım Arabası 259 TL
Şeffaf Bebek Küveti 119 TL
Bebek Lastikli Penye Çarşaf 47,90 TL
Bebek Nevresim takımı 139 TL
Bebek Yastığı 39,90 TL
Muslin Emzirme Önlüğü 54,90 TL
Bebek Yorganı 139 TL
Pamuklu Bebek Battaniyesi 99,90 TL
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