6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 bin TL’ye notebook, 179 TL’ye akıllı bileklik, 249 TL’ye kablosuz kulaklık ve daha fazlası bu hafta BİM’de
BİM 6 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 13 Ekim 2023 tarihine kadar uygun fiyattan satışa sunulacak ürünler arasında Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, Premium Ütü Masası, LG 50" UHD Smart Televizyon, Alüminyum Kurutmalık, Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu, Çift Kişilik Nevresim Takımı ve daha yüzlerce ürün yer alıyor. İşte haftanın BİM aktüel indirim listesi…
Ekim ayının merakla beklenen 6 Ekim BİM aktüel ürüneler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM depolardan çıkarak marketteki raflarda yerini alacak olan indirim listesinde Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL, Premium Ütü Masası 899 TL, Ütü Masası Kılıfı 42,50 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL, Alüminyum Kurutmalık 499 TL, Arnica Blender Seti 1.099 TL, LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL, HP7N4W2AA Notebook 11.599 TL, Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL, Polosmart Tws Kulaklık 249 TL, Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 99 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL, Casilda Home Çift Kişilik Velur Yatak Örtüsü Seti 589 TL, Decolove Dekoratif Lambader 499 TL, Molinella Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 389 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 159 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 119 TL, Lüks Post Halı 90x115 cm 399 TL, Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL fiyatı yer alacak. İşte 13 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek BİM aktüel indirim kataloğu…
BİM 6-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL
Premium Ütü Masası 899 TL
Ütü Masası Kılıfı 42,50 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL
Alüminyum Kurutmalık 499 TL
Arnica Blender Seti 1.099 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 34,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 36,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 44,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 65 TL
Paşabahçe Tokio Kase 2'li 34,50 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 119 TL
Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 89 TL
Pirinç Süzgeci 14,50 TL
Borcam Kapaklı Tencere 1450 cc 75 TL
Süzgeç 17 cm 36,50 TL
Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 139 TL
Alpina Kulplu Fırın Kabı 219 TL
Saklama Kabı 7'li 65 TL
LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL
HP7N4W2AA Notebook 11.599 TL
Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL
Polosmart Tws Kulaklık 249 TL
Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 99 TL
Kütahya Porselen Altın File Rölfeyli 49 Parça Yemek Takımı 2.249 TL
Kütahya Porselen 12 Parça Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 195 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL
Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.179 TL
Pirge Soğan Bııçağı 19 cm 229 TL
Pirge Şef Bııçağı 19 cm 175 TL
Pirge Dilimleme Bııçağı 18 cm 175 TL
Pirge Soyacak 69 TL
Emsan Ezme Tava 26 cm 239 TL
Emsan Ezme Derin Tencere 24 cm 379 TL
Emsan Ezme Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL
Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tenceresi 24 cm 479 TL
Hisar Optima Çelik Derin Tencere 22 cm 499 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 599 TL
Emsan Döküm Baton Kek Kalıbı 199 TL
Glass In Love Vazo 169 TL
Glass In Love Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü 75 TL
Glass In Love Ayaklı Meyvelik 209 TL
Glass In Love Peçetelik 29,50 TL
Glass In Love Şekerlik 500 ml 69 TL
Glass In Love Büyük Kase 119 TL
Glass In Love 6+1 Pasta Servis Seti 295 TL
Glass In Love Şekerlik / Lokumluk 55 TL
Glass In Love Kurabiyelik 79 TL
Glass In Love 6+1 Sürahi Seti 229 TL
Glass In Love Meşrubat Bardağı 6'lı 139 TL
Glass In Love Latte Kupası 3'lü 75 TL
Glass In Love Kase 6'lı 149 TL
Glass In Love Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü 65 TL
Glass In Love Cam Kupa 6'lı 89 TL
Glass In Love Espresso Fincanı 6'lı 79 TL
Glass In Love Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL
Glass In Love Çerezlik 6'lı 129 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL
Casilda Home Çift Kişilik Velur Yatak Örtüsü Seti 589 TL
Decolove Dekoratif Lambader 499 TL
Molinella Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 389 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 159 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 119 TL
Lüks Post Halı 90x115 cm 399 TL
Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL
Molinella Örme Masa Örtüsü 59 TL
Şortlu Saten Takım 79 TL
Fantazi Masa Örtüsü 69 TL
Lüks Peluş Banyo Paspas Seti 195 TL
Süet Fon Perde 140x270 cm 269 TL
Molinella Tül Perde 145x260 cm 129 TL
Ufo Saksı 2 Litre 39,50 TL
Ufo Saksı 5 Litre 79 TL
Tripod Saksı 0,70 Litre 19,50 TL
Tripod Saksı 1,30 Litre 29,50 TL
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