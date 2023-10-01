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Haberler Ekonomi Haberleri 1 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta 1.699 TL oyun konsolu, 829 TL’ye akıllı saat, 229 TL’ye kablosuz kulaklık ve daha onlarca ürün indirimde…

1 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta 1.699 TL oyun konsolu, 829 TL’ye akıllı saat, 229 TL’ye kablosuz kulaklık ve daha onlarca ürün indirimde…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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1 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta 1.699 TL oyun konsolu, 829 TL’ye akıllı saat, 229 TL’ye kablosuz kulaklık ve daha onlarca ürün indirimde…

ŞOK 1 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve indirimli fiyatları belli oldu. Listede oyun konsolundan akıllı saate, buz dolabından çamaşır makinesine ve oyuncağa kadar onlarca ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte 7 Ekim tarihine kadar ŞOK’un spot masasında yer alacak ürünleri fiyatları….

Haftanın yeni ŞOK 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 7 Ekim 2023 tarihine kadar market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler arasında Moster Truks Arabalar 44,95 TL, Tekli Arabalar 49,95 TL, 5'li Araba Seti 219 TL, Şehir Başlangıç Setleri 299 TL, Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL, Aktivite Seti 99,95 TL, Oyuncak Kutusu 99,95 TL, 2 in 1 Puzzle 49,95 TL ve Büyük Boy Oyun Çadırı 249 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın yıldızları tam liste ve fiyatları…

1-7 EKİM ŞOK ALTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hot Wheels markalı Moster Truks Arabalar 44,95 TL,

Tekli Arabalar 49,95 TL,

5'li Araba Seti 219 TL,

Şehir Başlangıç Setleri 299 TL,

Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL

Aktivite Seti 99,95 TL

Oyuncak Kutusu 99,95 TL, 2 in 1 Puzzle 49,95 TL

Büyük Boy Oyun Çadırı 249 TL

Barbie Chelsea Bebek 99,95 TL,

Mini Karakterler 29,95 TL,

Sevimli Hayvan Arkadaşları 29,95 TL,

Havuz Oyun Seti 299 TL,

Balerin Bebek 129 TL,

30 cm Bebek 119 TL,

Büyüleyici Parti Bebekleri 179 TL

Kariyer Bebekleri 149 TL

Lisanslı Boyama Kitap Çeşitleri 19,99 TL,

Dikkat Geliştiren Kodlama Oyunları Kitap Çeşitleri 24,95 TL,

Etkinlik Kulübü Kitap Çeşitleri 19,95 TL,

5 Yaş Noktaları Birleştirelim Kitap Çeşitleri 19,99 TL

Muhteşem Çıkartmalar Kitap Çeşitleri 29,90 TL

27 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Esse Kapaklı Emaye Tencere 599 TL,

Esse Emaye Ayaklı Kek Fanusu 599 TL,

Esse Emaye Çaydanlık 599 TL,

16 cm Esse Emaye Saklama Kabı 129 TL,

Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 1.299 TL,

17 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 59,95 TL,

Esse Siena Porselen Joker Kase 22,95 TL

21 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 89,95 TL

1200 cc Lav Kapaklı Şişe 59,95 TL,

290 cc Lav Baharatlık 29,95 TL,

490 cc Lav Uzun Meşrubat Bardağı 22,95 TL,

3'lü Lav Raf Tipi Meşrubat Bardağı 70,95 TL,

Autum Tuzluk 12,95 TL,

100x140 cm PVC Masa Ötüsü 69,95 TL,

140x140 cm PVC Masa Ötüsü 79,95 TL,

2'li Hasır Sepet 129 TL

Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 579 TL

120x170 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 369 TL,

80x150 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 199 TL,

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL,

Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL

Keçe Raf Düzenleyici Kutu 79,95 TL,

Deri Kulplu 3 Bölmeli Keçe Düzenleyici 99,95 TL,

Keçe Kapaklı Kutu 99,95 TL,

Keçe Çok Amaçlı Büzgülü Sepet 99,95 TL,

Mega Boy Keçe Sepet 79,95 TL,

Jakarlı El Havlusu 29,95 TL,

Jakarlı Yüz Havlusu 69,95 TL

Kapı Önü Paspası 39,95 TL

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