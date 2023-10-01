1 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta 1.699 TL oyun konsolu, 829 TL’ye akıllı saat, 229 TL’ye kablosuz kulaklık ve daha onlarca ürün indirimde…

Haftanın yeni ŞOK 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 7 Ekim 2023 tarihine kadar market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler arasında Moster Truks Arabalar 44,95 TL, Tekli Arabalar 49,95 TL, 5'li Araba Seti 219 TL, Şehir Başlangıç Setleri 299 TL, Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL, Aktivite Seti 99,95 TL, Oyuncak Kutusu 99,95 TL, 2 in 1 Puzzle 49,95 TL ve Büyük Boy Oyun Çadırı 249 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın yıldızları tam liste ve fiyatları…

1-7 EKİM ŞOK ALTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hot Wheels markalı Moster Truks Arabalar 44,95 TL,

Tekli Arabalar 49,95 TL,

5'li Araba Seti 219 TL,

Şehir Başlangıç Setleri 299 TL,

Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL