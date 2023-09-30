ŞOK indirim bitmeden ikinci kataloğu yayınladı! Akıllı saatten kablosuz kulaklığa, beyaz eşyadan bebek ürünlerine ve kamp malzemelerine kadar büyük indirim ŞOK’ta

ŞOK 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunun üzerine 30 Eylül aktüel indirimli ürünler listesini de yayınladı. 7 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak katalogda Moster Truks Arabalar 44,95 TL, Tekli Arabalar 49,95 TL, 5'li Araba Seti 219 TL, Şehir Başlangıç Setleri 299 TL, Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL ve Aktivite Seti 99,95 TL Oyuncak Kutusu 99,95 TL, 2 in 1 Puzzle 49,95 TL ve Büyük Boy Oyun Çadırı 249 TL, Barbie Chelsea Bebek 99,95 TL, Mini Karakterler 29,95 TL, Sevimli Hayvan Arkadaşları 29,95 TL, Havuz Oyun Seti 299 TL, Balerin Bebek 129 TL'ye satışa sunuluyor. İşte ŞOK marketin bu hafta depolarından çıkan ürünlerin indirimli fiyatları…

30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU