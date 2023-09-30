Sigaraya zam geldi mi, yolda mı son dakika? En ucuz sigara ne kadar olacak? 30 Eylül 2023 güncel sigara fiyat listesi...
"Sigaraya zam geldi mi son dakika?" sorusunun cevabı özellikle tütün kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Eylül ayında gelen 5 TL zam sonrası fiyatlar değişmişti. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammı hakkında açıklama yaptı. İşte, haberin detayları...
"Hangi sigara kaç para oldu 2023?" sorusunun cevabı tütün kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sigara tüketicileri fiyatlara zam gelip gelmediğini araştırıyor. Son zamla beraber en ucuz sigaranın fiyatı ise 46 TL olarak biliniyor. İşte, güncel sigara fiyatları...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ SON DAKİKA?
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadesini kullandı.
Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.
5 TL ZAM GELMİŞTİ
Eylül ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
Birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmış; en pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.
SİGARANIN ZARARLARI
*Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.
*Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.
*Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır.
*Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.
*Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.
*Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.
*Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.
*Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.
*Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.
*Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.
*Beyin hücrelerinin ölümüne ve hafıza zayıflığına(Alzheimer) sebep olur.
*Koku alma duygusu azalır.
*Sigara içen bayanlarda rahim ve yumurtalık kısırlığı, erken menopoz ve rahim kanseri gibi tehlikeler görülür.
*Gözlerde katarakt yada körlük meydana gelebilir.
*Vücutta yorgunluk ,ruhsal gerilim, aşırı stres ve uykusuzluk görülür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...
- YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Uykuda bile kilo verdiriyor! Her akşam 1,5 çay kaşığı...
- Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...
- GS ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri! GS maçı şifresiz izle...
- KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...
- Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
- Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin!
- Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
- Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...
- Türk ve Dünya Mutfağından Peynir Çeşitleri | M.Ö. 9 binli yıllardan beri peynirlerin isimleri ve özellikleri! Beyaz, ezine, Konya küflü, Tofu, Parmesan...
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!
- 90.000 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!