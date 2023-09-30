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Haberler Ekonomi Haberleri A101 uygun fiyatlı ürünlerini bir katalogda topladı! 192,50 TL’den 1kg tereyağı, 90,50 TL’den 750gr beyaz peynir, 25 TL’den 1,5L ayran, 61 TL’den 5kg un satışa sunuyor

A101 uygun fiyatlı ürünlerini bir katalogda topladı! 192,50 TL’den 1kg tereyağı, 90,50 TL’den 750gr beyaz peynir, 25 TL’den 1,5L ayran, 61 TL’den 5kg un satışa sunuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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A101 uygun fiyatlı ürünlerini bir katalogda topladı! 192,50 TL’den 1kg tereyağı, 90,50 TL’den 750gr beyaz peynir, 25 TL’den 1,5L ayran, 61 TL’den 5kg un satışa sunuyor

A101 uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı yeni bir katalog yayınladı. Haftalık indirim kataloğu haricinde maket raflarında düşük fiyatlı ürünlerin tamamını bir katalog ile paylaşan A101, indirimin ne zaman sona ereceğini açıklamadı. Paylaşılan ürünler arasında 192,50 TL’den 1kg tereyağı, 90,50 TL’den 750gr beyaz peynir, 25 TL’den 1,5L ayran, 61 TL’den 5kg un, 122 TL’den 5kg toz deterjan ve daha onlarca ürün satışa sunuluyor.

A101 ucuz ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Özellikle gıda ürünlerinden indirim yapan zincir market indirim listesine 31.90 TL'den 500gr hindi salam, 60 TL'den 60gr et döner, 49 TL'den 250 gr Tereyağı, 93 TL'den 400gr dana kıyma, 98.50 TL'den 400gr kuşbaşı, 8.70 TL'den makarna, 31 TL'den 830gr salça, 51 TL'den 2,5kg pilavlık pirinç, 76,50 TL'den 3kg yoğurt, 192,50 TL'den 1kg tereyağı, 90,50 TL'den 750gr beyaz peynir, 25 TL'den 1,5L ayran, 61 TL'den 5kg un, 122 TL'den 5kg toz deterjan, ekledi. İşte a101'in uygun fiyatlı ürünlerinin listesi ve yeni fiyatları…

3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni ayın ürünleri arasında 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir satılıyor 3 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!
Migros 28 Eylül aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor MİGROS 28 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞUNU YAYINLADI! MİGROS’DA BU HAFTA PİLİÇ 54.50 TL, UN 5KG 57.90 TL, OSMANCIK PİRİNÇ 2,5KG 76.90 TL, 40’LI TUVALET KAĞIDI 169.90 TL’DEN SATILIYOR
28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor 28 EYLÜL BİZİM TOPTAN MARKET İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! 2 KG KAŞAR PEYNİR 285 TL, 3 KG ÇAY 267 TL, 3 KG ÇAY 267 TL, 50’Lİ KARTON BARDAK 12.46 TL’DEN SATIŞA SUNULUYOR

A101 UCUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Torku Minika Sütlü Nuga Bar 600gr 49.90 TL

Haribo Şeker 62 gr 4.95 TL

Super Duper Portakallı Pastil 56g 7.90 TL

Bendo Makarna 8.70 TL

Çokça Domates Şalçası 830gr 31 TL

Vera Paket Margarin 250gr 11,75 TL

Yöremce Yeşil Mercimek 26.50 TL

Yöremce Kırımızı Mercimek 23,50 TL

Yöremce Kuru Fasulye 34,50 TL

Çerezya Ay Çekirdeği 200gr 15,95 TL

Çerezya Leblebi Şekeri 75g 4,5 TL

Çerezya Kurutulmuş Meyve 25g 5,75 TL

Ovaadan İthal Pilavlık Pirinç 2500gr 51,50 TL

Ovadan Osmancık Pirinç 2500gr 81,50 TL

Ovadan Yasemin Kokulu Pirinç 28 TL

Zeo Siyah Zeytin 900 gr 119 TL

Tahin 600gr 58 TL

Tahin Helvası 500g 54 TL

Yoğurt 3kg 76TL

Tereyağı 1kg 192,50 TL

Ayran 1,5L 25 TL

Nimet Tost Ekmeği 22,25 TL

Hamburger Ekmeği 24,50 TL

sandviç ekmeği 25,50 TL

Kakao 8 TL

Buğday unu 5kg 61 TL

Ülker Sütlü Çikolata 60gr 14,25 TL

Kireç Çözücü 21 TL

Cam Temizleyici 22,25 TL

toz deterjan 5kg 112 TL

Algida dondurma 44,90 TL

Carte d'or 850ml 69,90 TL

Hindi Salam 500gr 31,90 TL

Et Döner 60 TL

Tereyağı 250 gr 49 TL

Buğdaylı Cips 7,95 TL

Tırtıklı Patates Cipsi 12,50 TL

Çedar Çeşnili Nohut Cipsi 8,50 TL

Dana Kuşbaşı 98,50 TL

Dana Kıyma 93,50 TL

Dana Kuzu İnegöl Köfte 89,90 TL

A101 29 EYLÜL – 5 EKİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Volta YIDE Elektrikli Moped 27.990 TL

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.399 TL

Samsung 40" Full HD Smart Tv 9.999 TL

Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.199 TL

SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

SEG Buzdolabı 8.299 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.099 TL

Kiwi Robot Süpürge 4.399 TL

Samsung Cyclone Süpürge 2.499 TL

Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL

Cam Sprey Yağlık 230 ml 49,90 TL

Arzum Stayfit Dijital Yağ ve Su Ölçer Baskül 249 TL

Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL

Fakir BlakJet Saç Kurutma Makinesi 299 TL

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 299 TL

Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL

Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.290 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL

Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi 319 TL

Hascevher Lotus Granit Derin Tencere 319 TL

Hascevher Lotus Granit Tava 199 TL

Cem Nero Derin Tencere 219 TL

Cem Nero Tava 109 TL

Cem Nero Basık Tencere 219 TL

Cem Nero Tava Seti 3'lü 159 TL

WD 2 TB Harici Disk 1.799 TL

GoSmart 10.000 mAh Powerbank 149 TL

Moda Life Eva Genç Odası Set 5'li 10.500 TL

Moda Life Eva Genç Odası Set 3'lü 7.990 TL

Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.450 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.450 TL

4 Kişilik Masa Takımı 3.150 TL

Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3.550 TL

Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.150 TL

Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.250 TL

Relax Süngerli Yatak 990 TL

Bamboo Yaylı Yatak 1.350 TL

Therapy Süngerli Yatak 1.150 TL

Dynamic Yaylı Yatak 1.250 TL

Çift Kişilik Lastikli Pamul Penye Çarşaf 99,90 TL

Tek Kişilik Lastikli Pamul Penye Çarşaf 79,90 TL

Çift Kişilik Bambu Yorgan 579 TL

Yastık Kılıfı 2'li 39,90 TL

Bambu Yastık 99,90 TL

Kabin Boy PP Valiz 349 TL

Orta Boy PP Valiz 449 TL

Büyük Boy PP Valiz 549 TL

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