A101 uygun fiyatlı ürünlerini bir katalogda topladı! 192,50 TL’den 1kg tereyağı, 90,50 TL’den 750gr beyaz peynir, 25 TL’den 1,5L ayran, 61 TL’den 5kg un satışa sunuyor
A101 uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı yeni bir katalog yayınladı. Haftalık indirim kataloğu haricinde maket raflarında düşük fiyatlı ürünlerin tamamını bir katalog ile paylaşan A101, indirimin ne zaman sona ereceğini açıklamadı. Paylaşılan ürünler arasında 192,50 TL’den 1kg tereyağı, 90,50 TL’den 750gr beyaz peynir, 25 TL’den 1,5L ayran, 61 TL’den 5kg un, 122 TL’den 5kg toz deterjan ve daha onlarca ürün satışa sunuluyor.
A101 ucuz ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Özellikle gıda ürünlerinden indirim yapan zincir market indirim listesine 31.90 TL'den 500gr hindi salam, 60 TL'den 60gr et döner, 49 TL'den 250 gr Tereyağı, 93 TL'den 400gr dana kıyma, 98.50 TL'den 400gr kuşbaşı, 8.70 TL'den makarna, 31 TL'den 830gr salça, 51 TL'den 2,5kg pilavlık pirinç, 76,50 TL'den 3kg yoğurt, 192,50 TL'den 1kg tereyağı, 90,50 TL'den 750gr beyaz peynir, 25 TL'den 1,5L ayran, 61 TL'den 5kg un, 122 TL'den 5kg toz deterjan, ekledi. İşte a101'in uygun fiyatlı ürünlerinin listesi ve yeni fiyatları…
A101 UCUZ ÜRÜNLER KATALOĞU
Torku Minika Sütlü Nuga Bar 600gr 49.90 TL
Haribo Şeker 62 gr 4.95 TL
Super Duper Portakallı Pastil 56g 7.90 TL
Bendo Makarna 8.70 TL
Çokça Domates Şalçası 830gr 31 TL
Vera Paket Margarin 250gr 11,75 TL
Yöremce Yeşil Mercimek 26.50 TL
Yöremce Kırımızı Mercimek 23,50 TL
Yöremce Kuru Fasulye 34,50 TL
Çerezya Ay Çekirdeği 200gr 15,95 TL
Çerezya Leblebi Şekeri 75g 4,5 TL
Çerezya Kurutulmuş Meyve 25g 5,75 TL
Ovaadan İthal Pilavlık Pirinç 2500gr 51,50 TL
Ovadan Osmancık Pirinç 2500gr 81,50 TL
Ovadan Yasemin Kokulu Pirinç 28 TL
Zeo Siyah Zeytin 900 gr 119 TL
Tahin 600gr 58 TL
Tahin Helvası 500g 54 TL
Yoğurt 3kg 76TL
Tereyağı 1kg 192,50 TL
Ayran 1,5L 25 TL
Nimet Tost Ekmeği 22,25 TL
Hamburger Ekmeği 24,50 TL
sandviç ekmeği 25,50 TL
Kakao 8 TL
Buğday unu 5kg 61 TL
Ülker Sütlü Çikolata 60gr 14,25 TL
Kireç Çözücü 21 TL
Cam Temizleyici 22,25 TL
toz deterjan 5kg 112 TL
Algida dondurma 44,90 TL
Carte d'or 850ml 69,90 TL
Hindi Salam 500gr 31,90 TL
Et Döner 60 TL
Tereyağı 250 gr 49 TL
Buğdaylı Cips 7,95 TL
Tırtıklı Patates Cipsi 12,50 TL
Çedar Çeşnili Nohut Cipsi 8,50 TL
Dana Kuşbaşı 98,50 TL
Dana Kıyma 93,50 TL
Dana Kuzu İnegöl Köfte 89,90 TL
A101 29 EYLÜL – 5 EKİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
Volta YIDE Elektrikli Moped 27.990 TL
Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.399 TL
Samsung 40" Full HD Smart Tv 9.999 TL
Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.199 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL
SEG Buzdolabı 8.299 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.099 TL
Kiwi Robot Süpürge 4.399 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.499 TL
Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL
Cam Sprey Yağlık 230 ml 49,90 TL
Arzum Stayfit Dijital Yağ ve Su Ölçer Baskül 249 TL
Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL
Fakir BlakJet Saç Kurutma Makinesi 299 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 299 TL
Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL
Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.290 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL
Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi 319 TL
Hascevher Lotus Granit Derin Tencere 319 TL
Hascevher Lotus Granit Tava 199 TL
Cem Nero Derin Tencere 219 TL
Cem Nero Tava 109 TL
Cem Nero Basık Tencere 219 TL
Cem Nero Tava Seti 3'lü 159 TL
WD 2 TB Harici Disk 1.799 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 149 TL
Moda Life Eva Genç Odası Set 5'li 10.500 TL
Moda Life Eva Genç Odası Set 3'lü 7.990 TL
Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.450 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.450 TL
4 Kişilik Masa Takımı 3.150 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3.550 TL
Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.150 TL
Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.250 TL
Relax Süngerli Yatak 990 TL
Bamboo Yaylı Yatak 1.350 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.150 TL
Dynamic Yaylı Yatak 1.250 TL
Çift Kişilik Lastikli Pamul Penye Çarşaf 99,90 TL
Tek Kişilik Lastikli Pamul Penye Çarşaf 79,90 TL
Çift Kişilik Bambu Yorgan 579 TL
Yastık Kılıfı 2'li 39,90 TL
Bambu Yastık 99,90 TL
Kabin Boy PP Valiz 349 TL
Orta Boy PP Valiz 449 TL
Büyük Boy PP Valiz 549 TL
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