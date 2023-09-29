3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni ayın ürünleri arasında 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir satılıyor
BİM 3 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ekim ayının ilk kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM yeni katalogda 159 TL’ye tereyağı 109 TL’ye 5kg yoğurt, 95 TL’ye 500 gr kaşar peynir, 38,50 TL’ye domates salçası, 145 TL’ye 5 kg Osmancık pirinci satışa sunuyor. İşte yeni ayın indirim kataloğu…
BİM Ekim ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 3 Ekim 2023 tarihinde başlayacak indirimle birlikte İçim Tereyağ 1 Kg 159 TL, Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL, Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL, Pınar Labne 400 gr 49,50 TL, Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 95 TL, Yörükoğlu Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL, Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 5,90 TL, Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 5,90 TL, Yörükoğlu Muzlu Süt 180 ml 5,90 TL, Tat Biber Salçası 1450 gr 109,50 TL, Tamek Domates Salçası 700 gr 38,50 TL, Tamek Garnitür 550 gr 25,75 TL, Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 145 TL, Saban Nohut 2500 gr 73,50 TL, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 53,25 TL, Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 gr 20,50 TL , Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulye & Börülce 400 gr 11,75 TL, Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 22,50 TL, Seyidoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 42,50 TL fiyat etiketi ile depolardan çıkarak marketteki raflarda yerini alacak. İşte 3 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyatlar….
BİM 3 EKİM - 10 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
İçim Tereyağ 1 Kg 159 TL
Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL
Pınar Labne 400 gr 49,50 TL
Yörükoğlu Kaşar Peyniri 500 gr 95 TL
Yörükoğlu Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL
Yörükoğlu Sade Süt 180 ml 5,90 TL
Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml 5,90 TL
Yörükoğlu Muzlu Süt 180 ml 5,90 TL
Tat Biber Salçası 1450 gr 109,50 TL
Tamek Domates Salçası 700 gr 38,50 TL
Tamek Garnitür 550 gr 25,75 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 145 TL
Saban Nohut 2500 gr 73,50 TL
Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 53,25 TL
Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 gr 20,50 TL
Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulye & Börülce 400 gr 11,75 TL
Duru Bulgur Çeşitleri 1 Kg 22,50 TL
Seyidoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 42,50 TL
Binboğa Pratik Kapak Çiçek Balı 325 gr 49,75 TL
Koska Helva Sade & Kakaolu 200 gr 25 TL
Orkide Margarin 4x250 gr 59,75 TL
Cem Doğal Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gr 95 TL
Komili Riviera Zeytinyağı 500 ml 105 TL
Safir İyotlu Sofra Tuzu 1500 gr 8,50 TL
Çotanak Ceviz & Fındık Yağı 1 Litre 112,50 TL
Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr 28,50 TL
Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 37,50 TL
Seyidoğlu Tahin 300 gr 39,75 TL
Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 400 gr 29,75 TL
Tada Mısır Konservesi 3x200 gr 37,50 TL
Dardanel Ton Balığı 3x75 gr 59,75 TL
Fıçı Salatalık Turşusu 2550 gr 74,50 TL
Green Life Kırmızı Pul Biber 200 gr 35 TL
Derby Lady Tıraş Bıçağı 14'lü 54,50 TL
Derby Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 250 ml 24,50 TL
Mr. Green Pelüş Mikrofiber Temizlik Bezi 2'li 28,50 TL
Family Mikrofiber Gözlük Temizleme Mendili 5 TL
Lionesse Tırnak Parlatıcı Törpü 35 TL
Yumoş Sprey 450 ml 44,50 TL
Newgen Yüz Bakım Kremi 40 ml 36,50 TL
Naturalove Göz Çevresi Masaj Aleti Seti 2'li 95 TL
Maybelline Made For All Ruj 99 TL
Maybelline Baby Skin Makyaj Bazı 99 TL
Maybelline Go Extreme Maskara 129 TL
Welsoft Kadın Çorabı 29,50 TL
Welsoft Çocuk Çorabı 26,50 TL
Kadın Soket Çorap Rapsodi 3'lü 39,50 TL
Casilli Bebek Çorap 2'li 29,50 TL
Comfort Family Kadın Şönil Çorap 29,50 TL
Naturalove Pelüş Kırlent Kılıf 85 TL
Naturalove Pelüşlü Sıcak Su Torbası 99 TL
Naturalove Küçük Makyaj Çantası 49 TL
Naturalove Büyük Makyaj Çantası 89 TL
Naturalove Taç 25 TL
Naturalove Mandal Toka 25 TL
EQ Ahşap Takı Düzenleyici 179 TL
Angie R-95 Vücut Spreyi 37,50 TL
Angie El Kremi 75 ml 21,50 TL
Angie-R-95 Parfüm 95 TL
Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 5 Litre 105 TL
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 99 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsülü 125 TL
Bulaşık Makinesi Kokusu 17,50 TL
Aks Yüzey Temizleyici 4 Litre 52,50 TL
Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 29 TL
Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 57,50 TL
Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 gr 24,50 TL
Hyperactive Derz Temizleyici 750 ml 24,50 TL
Peros Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 89,50 TL
Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 75 ml 99 TL
Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi 60 ml 109 TL
Eyüp Sabri Tuncer Gül Suyu 350 ml 32,50 TL
Nivea Peeling Jel 150 ml 55 TL
Claderm Kil Maskesi 50 ml 15 TL
Neutrogena Hydrojel Yüz Bakım Maskesi 35 TL
Mr. Green Çok Amaçlı Temizlik Bezi 34,50 TL
Mr. Green Selülozik Bulaşık Süngeri 14,50 TL
Blenior Yüz Ağda Bandı 24'lü 18,75 TL
Dalan Botanica Katı Sabun 4x150 gr 38,50 TL
Marmara Oda Sprey Kolonya 500 ml 44,50 TL
Marmara Barber Parfümlü Sprey Kolonya 22,50 TL
Eyüp Sabri Tuncer Diş Macunu 90 ml 42,50 TL
Vepa Diş Fırçası 19,50 TL
Mis Kürdanlı Diş İpi 61'li 16,50 TL
Hobby Duş Jeli 26,50 TL
Komili Şampuan 500 ml 35 TL
BİM 29 EYLÜL – 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 55" Uhd Smart Tv 16.999 TL
Nordmende 55" Uhd Android Tv 10.999 TL
Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL
Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL
Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL
Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL
Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL
Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL
Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL
Kare Saklama Kabı 3'lü 14,50 TL
Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL
Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL
Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 27,50 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 99 TL
Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 159 TL
Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL
Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL
Colorina Pasta Servis Seti 209 TL
Colorina Çay Tabağı 6'lı 95 TL
Colorina Cam Kase 3'lü 59 TL
Colorina Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 119 TL
Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL
Braun Cafehouse Pure Aroma Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL
Borcam By Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 99 TL
Borcam By Paşabahçe Sufle Kabı / Kase 21,50 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Mezze Tabak 32,50 TL
Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 69 TL
Okyanus Home Silikon Karma Ürünler 22,50 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL
Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 89 TL
Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 15 TL
Çırpıcı Set 32,50 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL
Lav Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL
Lav Kase 12,50 TL
Lav Pastel Renkli Çay Seti 129 TL
Casilli Pijama Takımı Kadın 239 TL
Çantalı Dikiş Seti 49 TL
Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL
Koltuk Örtüsü Jakarlı 85 TL
Maisonette El Havlusu 19,50 TL
Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL
Kırlent Kılıfı 37,50 TL
Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL
Space 24 Araç Boyun Destek Yastığı 399 TL
Space 24 Araç İçi Düzenleyici 139 TL
Space 24 Mini Kablosuz Hava Kompresörü 699 TL
Space 24 Araç Cam Sileceği 39,50 TL
Space 24 Oto Numaratör 32,50 TL
Space 24 2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer 119 TL
Space 24 Şarjlı Led Flaşör 49 TL
Space 24 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 99 TL
Space 24 Hareket Sensörlü Kablosuz Lamba 97,50 TL
Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL
House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL
Polosmart Aux Girişini Bluetooth'a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL
Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 79 TL
Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL
Polosmart Araç İçi Fm Transmitter 109 TL
Disney Frozen Elsa ve Aksesuarları 299 TL
Articolo Anı Albümü 129 TL
Yükselen Zeka İlk Sticker Kitabım 3'lü Set 159 TL
Çıkartmalı Eğlen Öğren Kitapları 17,50 TL
Yapı Kredi Yayınları Gerçek Hayattan Hikayeler 24,50 TL
İnkılap Resimli İngilizce-Türkçe Sözlük 49,50 TL
Oto Çekici Araba 99 TL
Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL
Cars Oyuncak Araba 39,50 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL
Smartland Dough Oyuncak Sürpriz Yumurta 19,50 TL
Woody Ahşap Bloklar 179 TL
Twist And Turn Oyunu 189 TL
Oyuncak Tamir Seti 49 TL
MGS Oyuncak Süpürge 89 TL
MGS Çok Parçalı Blok Oyuncaklar 69 TL
MGS Meyve Sebze Kesme Oyunu 119 TL
MGS Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL
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