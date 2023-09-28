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Son dakika | Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Son dakika | Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun toplantısı başladı

Son dakika haberi...Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmaları, yatırım taahhütlü avans kredileri gibi konular masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacan toplantıda, finans teması çerçevesinde; yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta olmak üzere, yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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