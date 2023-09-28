ŞOK indirim bitmeden ikinci kataloğu yayınladı! Akıllı saatten kablosuz kulaklığa, beyaz eşyadan bebek ürünlerine ve kamp malzemelerine kadar büyük indirim ŞOK’ta
ŞOK 27 Eylül kataloğu devam ederken Eylül ayının son indirim kataloğu 30 Eylül indirim kataloğunu yayınladı. Yeni indirim kataloğunda akıllı saat, kablosuz kulaklık, powerbank, buz dolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve bebek ürünleri yer alıyor. Devam eden ürünler arasında ise kamp malzemeleri yer alıyor.
ŞOK 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunun üzerine 30 Eylül aktüel indirimli ürünler listesini de yayınladı. 7 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak katalogda Moster Truks Arabalar 44,95 TL, Tekli Arabalar 49,95 TL, 5'li Araba Seti 219 TL, Şehir Başlangıç Setleri 299 TL, Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL ve Aktivite Seti 99,95 TL Oyuncak Kutusu 99,95 TL, 2 in 1 Puzzle 49,95 TL ve Büyük Boy Oyun Çadırı 249 TL, Barbie Chelsea Bebek 99,95 TL, Mini Karakterler 29,95 TL, Sevimli Hayvan Arkadaşları 29,95 TL, Havuz Oyun Seti 299 TL, Balerin Bebek 129 TL'ye satışa sunuluyor. İşte ŞOK marketin bu hafta depolarından çıkan ürünlerin indirimli fiyatları…
30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Moster Truks Arabalar 44,95 TL,
Tekli Arabalar 49,95 TL,
5'li Araba Seti 219 TL,
Şehir Başlangıç Setleri 299 TL,
Manyetik Figür Oyun Seti 39,95 TL
Aktivite Seti 99,95 TL,
Oyuncak Kutusu 99,95 TL,
2 in 1 Puzzle 49,95 TL
Büyük Boy Oyun Çadırı 249 TL,
Barbie Chelsea Bebek 99,95 TL,
Mini Karakterler 29,95 TL,
Sevimli Hayvan Arkadaşları 29,95 TL,
Havuz Oyun Seti 299 TL,
Balerin Bebek 129 TL,
30 cm Bebek 119 TL,
Büyüleyici Parti Bebekleri 179 TL ve Kariyer Bebekleri 149 TL,
Lisanslı Boyama Kitap Çeşitleri 19,99 TL,
Dikkat Geliştiren Kodlama Oyunları Kitap Çeşitleri 24,95 TL,
Etkinlik Kulübü Kitap Çeşitleri 19,95 TL,
5 Yaş Noktaları Birleştirelim Kitap Çeşitleri 19,99 TL
Muhteşem Çıkartmalar Kitap Çeşitleri 29,90 TL,
50 ml Elidor Şampuan & Saç Kremi 42 TL,
4x1 litre Coca Cola Zero Lime 70 TL,
3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 45 TL
50 ml L'oreal Kırışıklık Karşıtı Kolajen Bakım Kremi 80 TL
27 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Esse Kapaklı Emaye Tencere 599 TL,
Esse Emaye Ayaklı Kek Fanusu 599 TL,
Esse Emaye Çaydanlık 599 TL,
16 cm Esse Emaye Saklama Kabı 129 TL,
Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 1.299 TL,
17 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 59,95 TL,
Esse Siena Porselen Joker Kase 22,95 TL
21 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 89,95 TL
1200 cc Lav Kapaklı Şişe 59,95 TL,
290 cc Lav Baharatlık 29,95 TL,
490 cc Lav Uzun Meşrubat Bardağı 22,95 TL,
3'lü Lav Raf Tipi Meşrubat Bardağı 70,95 TL,
Autum Tuzluk 12,95 TL,
100x140 cm PVC Masa Ötüsü 69,95 TL,
140x140 cm PVC Masa Ötüsü 79,95 TL,
2'li Hasır Sepet 129 TL
Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 579 TL
120x170 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 369 TL,
80x150 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 199 TL,
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL,
Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL
Keçe Raf Düzenleyici Kutu 79,95 TL,
Deri Kulplu 3 Bölmeli Keçe Düzenleyici 99,95 TL,
Keçe Kapaklı Kutu 99,95 TL,
Keçe Çok Amaçlı Büzgülü Sepet 99,95 TL,
Mega Boy Keçe Sepet 79,95 TL,
Jakarlı El Havlusu 29,95 TL,
Jakarlı Yüz Havlusu 69,95 TL
Kapı Önü Paspası 39,95 TL
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