29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e stanley termos, tost makinesi, airfryer, LG LED TV, elektrikli Süpürge, mini şarjlı pompa geliyor
BİM 29 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Gelecek haftanın indirimli ürünleri arasında stanley termos, tost makinesi, airfryer, LG LED TV, elektrikli Süpürge, oda nemlendirici, filtre kahve makinesi, mini şarjlı pompa, araç organizatörleri ve yüzlerce ürün yer alıyor. İşte 6 Ekim’e kadar BİM’de devam edecek tüm ürünleri fiyatları…
BİM 29 Eylül itibari ile geçerli olacak indirimli ürünlerin yeni listesini ve satışa sunacağı fiyatları açıkladı. 6 Ekim 2023 tarihine kadar BİM'in raflarında yerini alacak ürünler arasında LG 55" Uhd Smart Tv 16.999 TL, Nordmende 55" Uhd Android Tv 10.999 TL, Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL, Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL, Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL, Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL, Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL, Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL, Çırpıcı Set 32,50 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL, Kırlent Kılıfı 37,50 TL, Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL ve daha fazlası bulunuyor. İşte BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu...
BİM 29 EYLÜL – 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 55" Uhd Smart Tv 16.999 TL
Nordmende 55" Uhd Android Tv 10.999 TL
Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL
Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL
Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL
Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL
Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL
Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL
Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL
Kare Saklama Kabı 3'lü 14,50 TL
Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL
Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL
Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 27,50 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 99 TL
Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 159 TL
Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL
Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL
Colorina Pasta Servis Seti 209 TL
Colorina Çay Tabağı 6'lı 95 TL
Colorina Cam Kase 3'lü 59 TL
Colorina Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 119 TL
Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL
Braun Cafehouse Pure Aroma Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL
Borcam By Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 99 TL
Borcam By Paşabahçe Sufle Kabı / Kase 21,50 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Mezze Tabak 32,50 TL
Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 69 TL
Okyanus Home Silikon Karma Ürünler 22,50 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL
Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 89 TL
Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 15 TL
Çırpıcı Set 32,50 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL
Lav Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL
Lav Kase 12,50 TL
Lav Pastel Renkli Çay Seti 129 TL
Casilli Pijama Takımı Kadın 239 TL
Çantalı Dikiş Seti 49 TL
Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL
Koltuk Örtüsü Jakarlı 85 TL
Maisonette El Havlusu 19,50 TL
Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL
Kırlent Kılıfı 37,50 TL
Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL
Space 24 Araç Boyun Destek Yastığı 399 TL
Space 24 Araç İçi Düzenleyici 139 TL
Space 24 Mini Kablosuz Hava Kompresörü 699 TL
Space 24 Araç Cam Sileceği 39,50 TL
Space 24 Oto Numaratör 32,50 TL
Space 24 2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer 119 TL
Space 24 Şarjlı Led Flaşör 49 TL
Space 24 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 99 TL
Space 24 Hareket Sensörlü Kablosuz Lamba 97,50 TL
Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL
House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL
Polosmart Aux Girişini Bluetooth'a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL
Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 79 TL
Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL
Polosmart Araç İçi Fm Transmitter 109 TL
Disney Frozen Elsa ve Aksesuarları 299 TL
Articolo Anı Albümü 129 TL
Yükselen Zeka İlk Sticker Kitabım 3'lü Set 159 TL
Çıkartmalı Eğlen Öğren Kitapları 17,50 TL
Yapı Kredi Yayınları Gerçek Hayattan Hikayeler 24,50 TL
İnkılap Resimli İngilizce-Türkçe Sözlük 49,50 TL
Oto Çekici Araba 99 TL
Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL
Cars Oyuncak Araba 39,50 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL
Smartland Dough Oyuncak Sürpriz Yumurta 19,50 TL
Woody Ahşap Bloklar 179 TL
Twist And Turn Oyunu 189 TL
Oyuncak Tamir Seti 49 TL
MGS Oyuncak Süpürge 89 TL
MGS Çok Parçalı Blok Oyuncaklar 69 TL
MGS Meyve Sebze Kesme Oyunu 119 TL
MGS Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL
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