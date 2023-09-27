28 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı: A101’de 5LT sıvı yağ 149 TL, 6KG bulaşık deterjanı 89 TL, 1KG tost peyniri 132 TL, 1KG beyaz peynir 92 TL’ye satılıyor
A101 28 Eylül aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar market raflarında indirimli fiyattan yer alacak ürünler arasında robot süpürge, 55 inç LED TV, buz dokabı, çamaşır makinesi, elektrikli moped, genç odası, yemek odası gibi yüzlerce ürün bulunuyor. İşte A101’in en yeni aktüel ürünler kataloğu
Herkesin heyecanla beklediği 28 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda yüzlerce ürün yine indirimli fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. A101'in yeni kataloğunda Volta YIDE Elektrikli Moped 27.990 TL, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.399 TL, Samsung 40" Full HD Smart Tv 9.999 TL, Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.199 TL, SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, SEG Buzdolabı 8.299 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.099 TL, Kiwi Robot Süpürge 4.399 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.499 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL, Cam Sprey Yağlık 230 ml 49,90 TL, Arzum Stayfit Dijital Yağ ve Su Ölçer Baskül 249 TL, Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL, Fakir BlakJet Saç Kurutma Makinesi 299 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 299 TL'ye satılacak ürünler dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte A101 28 Eylül kampanyasının detayları…
A101 28 EYLÜL – 5 EKİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
Volta YIDE Elektrikli Moped 27.990 TL
Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.399 TL
Samsung 40" Full HD Smart Tv 9.999 TL
Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.199 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL
SEG Buzdolabı 8.299 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.099 TL
Kiwi Robot Süpürge 4.399 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.499 TL
Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL
Cam Sprey Yağlık 230 ml 49,90 TL
Arzum Stayfit Dijital Yağ ve Su Ölçer Baskül 249 TL
Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL
Fakir BlakJet Saç Kurutma Makinesi 299 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 299 TL
Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL
Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.290 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL
Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi 319 TL
Hascevher Lotus Granit Derin Tencere 319 TL
Hascevher Lotus Granit Tava 199 TL
Cem Nero Derin Tencere 219 TL
Cem Nero Tava 109 TL
Cem Nero Basık Tencere 219 TL
Cem Nero Tava Seti 3'lü 159 TL
WD 2 TB Harici Disk 1.799 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 149 TL
Moda Life Eva Genç Odası Set 5'li 10.500 TL
Moda Life Eva Genç Odası Set 3'lü 7.990 TL
Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.450 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.450 TL
4 Kişilik Masa Takımı 3.150 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3.550 TL
Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.150 TL
Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.250 TL
Relax Süngerli Yatak 990 TL
Bamboo Yaylı Yatak 1.350 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.150 TL
Dynamic Yaylı Yatak 1.250 TL
Çift Kişilik Lastikli Pamul Penye Çarşaf 99,90 TL
Tek Kişilik Lastikli Pamul Penye Çarşaf 79,90 TL
Çift Kişilik Bambu Yorgan 579 TL
Yastık Kılıfı 2'li 39,90 TL
Bambu Yastık 99,90 TL
Kabin Boy PP Valiz 349 TL
Orta Boy PP Valiz 449 TL
Büyük Boy PP Valiz 549 TL
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