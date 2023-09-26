27 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta 149 bin TL’ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL’ye 8-10 kişilik, 16.900 TL’ye soba yer alıyor
ŞOK 27 Eylül tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünleri ne olduğu ve fiyatları belli oldu. 4 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak listede 149 bin TL’ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL’ye 8-10 kişilik, 64 bin 900 TL’ye yine 8-10 kişilik, 49 bin 900 TL’ye 6 kişilik, 29.900 TL’ye 2-4 kişilik çadır ve daha onlarca ürün yer alyır.
ŞOK 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan çadır ve kamp malzemeleri bu haftanın ne çok dikkat çekecek ürünler arasına şimdiden yerleşti. 4 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasında 149 bin TL'ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL'ye 8-10 kişilik, 64 bin 900 TL'ye yine 8-10 kişilik, 49 bin 900 TL'ye 6 kişilik, 29.900 TL'ye 2-4 kişilik çadır ve 16.900 TL'ye soba, 649 TL'ye gölgelik direği, 8.490 TL'ye şişme sinevizyon, 1.390 TL'ye el pompası, 799 TL'ye ısıya dayanıklı eldiven yer alıyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi ve fiyatları…
ŞOK 27 EYLÜL 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Esse Kapaklı Emaye Tencere 599 TL,
Esse Emaye Ayaklı Kek Fanusu 599 TL,
Esse Emaye Çaydanlık 599 TL,
16 cm Esse Emaye Saklama Kabı 129 TL,
Esse Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 1.299 TL,
17 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 59,95 TL,
Esse Siena Porselen Joker Kase 22,95 TL
21 cm Esse Siena Porselen Kayık Tabak 89,95 TL
1200 cc Lav Kapaklı Şişe 59,95 TL,
290 cc Lav Baharatlık 29,95 TL,
490 cc Lav Uzun Meşrubat Bardağı 22,95 TL,
3'lü Lav Raf Tipi Meşrubat Bardağı 70,95 TL,
Autum Tuzluk 12,95 TL,
100x140 cm PVC Masa Ötüsü 69,95 TL,
140x140 cm PVC Masa Ötüsü 79,95 TL,
2'li Hasır Sepet 129 TL
Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 579 TL
120x170 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 369 TL,
80x150 cm Koza Halı Dijital Baskılı Halı 199 TL,
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL,
Çift Kişilik Yatak Örtüsü 199 TL
Keçe Raf Düzenleyici Kutu 79,95 TL,
Deri Kulplu 3 Bölmeli Keçe Düzenleyici 99,95 TL,
Keçe Kapaklı Kutu 99,95 TL,
Keçe Çok Amaçlı Büzgülü Sepet 99,95 TL,
Mega Boy Keçe Sepet 79,95 TL,
Jakarlı El Havlusu 29,95 TL,
Jakarlı Yüz Havlusu 69,95 TL
Kapı Önü Paspası 39,95 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru ekranı açıldı mı?
- NDK personel alımı başladı! Avukat, Mühendis, Mütercim, Teknisyen ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvuru şartları
- Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu? 26 Eylül Kabine toplantısı olacak mı, yapılacak mı?
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...