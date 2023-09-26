27 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta 149 bin TL’ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL’ye 8-10 kişilik, 16.900 TL’ye soba yer alıyor

ŞOK 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan çadır ve kamp malzemeleri bu haftanın ne çok dikkat çekecek ürünler arasına şimdiden yerleşti. 4 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasında 149 bin TL'ye 2+1 14 kişilik, 89 bin 900 TL'ye 8-10 kişilik, 64 bin 900 TL'ye yine 8-10 kişilik, 49 bin 900 TL'ye 6 kişilik, 29.900 TL'ye 2-4 kişilik çadır ve 16.900 TL'ye soba, 649 TL'ye gölgelik direği, 8.490 TL'ye şişme sinevizyon, 1.390 TL'ye el pompası, 799 TL'ye ısıya dayanıklı eldiven yer alıyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi ve fiyatları…

ŞOK 27 EYLÜL 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU