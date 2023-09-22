Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu?

"Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. Ara zam yanı sıra iki bakanlık bünyesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla emekliye 3. ikramiye ödemesi için hazırlık yapıldığı konusu gündeme geldi. İşte konu hakkında son gelişmeler...