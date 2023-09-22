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29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e stanley termos, tost makinesi, airfryer, LG LED TV, elektrikli Süpürge, mini şarjlı pompa geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e stanley termos, tost makinesi, airfryer, LG LED TV, elektrikli Süpürge, mini şarjlı pompa geliyor

BİM 29 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Gelecek haftanın indirimli ürünleri arasında stanley termos, tost makinesi, airfryer, LG LED TV, elektrikli Süpürge, oda nemlendirici, filtre kahve makinesi, mini şarjlı pompa, araç organizatörleri ve yüzlerce ürün yer alıyor. İşte 6 Ekim’e kadar BİM’de devam edecek tüm ürünleri fiyatları…

BİM 29 Eylül itibari ile geçerli olacak indirimli ürünlerin yeni listesini ve satışa sunacağı fiyatları açıkladı. 6 Ekim 2023 tarihine kadar BİM'in raflarında yerini alacak ürünler arasında LG 55" Uhd Smart Tv 16.999 TL, Nordmende 55" Uhd Android Tv 10.999 TL, Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL, Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL, Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL, Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL, Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL, Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL, Çırpıcı Set 32,50 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL, Kırlent Kılıfı 37,50 TL, Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL ve daha fazlası bulunuyor. İşte BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu...

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Migros 18 Eylül indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kıyma 99.90 TL, , Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor MİGROS 18 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI: MİGROS’TA DANA KIYMA 99.90 TL, , DANA KASAP SUCUK 59 TL, DANA KASAP SUCUK 59 TL, SÜZME PEYNİR 39 TL’DEN SATILIYOR

BİM 29 EYLÜL – 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 55" Uhd Smart Tv 16.999 TL

Nordmende 55" Uhd Android Tv 10.999 TL

Fakir Veyron Turbo XL Toz Torbasız Süpürge 3.299 TL

Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL

Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL

Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 2.299 TL

Blaupunkt Tost Makinesi 1.299 TL

Stanley One Hand Mug Termos 407 ml 699 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL

Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL

Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL

Kare Saklama Kabı 3'lü 14,50 TL

Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL

Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL

Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 27,50 TL

Glass in Love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 99 TL

Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 159 TL

Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL

Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL

Colorina Pasta Servis Seti 209 TL

Colorina Çay Tabağı 6'lı 95 TL

Colorina Cam Kase 3'lü 59 TL

Colorina Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 119 TL

Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL

Braun Cafehouse Pure Aroma Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL

26 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı 26 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI

Borcam By Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 99 TL

Borcam By Paşabahçe Sufle Kabı / Kase 21,50 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 149 TL

Paşabahçe Mezze Tabak 32,50 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 69 TL

Okyanus Home Silikon Karma Ürünler 22,50 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL

Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 89 TL

Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 15 TL

Çırpıcı Set 32,50 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

Lav Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL

Lav Kase 12,50 TL

Lav Pastel Renkli Çay Seti 129 TL

Casilli Pijama Takımı Kadın 239 TL

Çantalı Dikiş Seti 49 TL

Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL

ŞOK bu hafta ikinci kataloğu yayınladı! İşte ŞOK 21 ve 23 Eylül tarihlerinde yayınladığı aktüel ürünler katalogları… ŞOK BU HAFTA İKİNCİ KATALOĞU YAYINLADI! İŞTE ŞOK 21 VE 23 EYLÜL TARİHLERİNDE YAYINLADIĞI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI…

Koltuk Örtüsü Jakarlı 85 TL

Maisonette El Havlusu 19,50 TL

Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL

Kırlent Kılıfı 37,50 TL

Kız/Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL

Space 24 Araç Boyun Destek Yastığı 399 TL

Space 24 Araç İçi Düzenleyici 139 TL

Space 24 Mini Kablosuz Hava Kompresörü 699 TL

Space 24 Araç Cam Sileceği 39,50 TL

Space 24 Oto Numaratör 32,50 TL

Space 24 2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer 119 TL

Space 24 Şarjlı Led Flaşör 49 TL

Space 24 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 99 TL

Space 24 Hareket Sensörlü Kablosuz Lamba 97,50 TL

Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL

House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL

Polosmart Aux Girişini Bluetooth'a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL

Polosmart Dikiz Aynası Telefon Tutucu 79 TL

Polosmart Araç İçi Telefon Tutucu 69 TL

Polosmart Araç İçi Fm Transmitter 109 TL

Disney Frozen Elsa ve Aksesuarları 299 TL

Articolo Anı Albümü 129 TL

Yükselen Zeka İlk Sticker Kitabım 3'lü Set 159 TL

Çıkartmalı Eğlen Öğren Kitapları 17,50 TL

Yapı Kredi Yayınları Gerçek Hayattan Hikayeler 24,50 TL

İnkılap Resimli İngilizce-Türkçe Sözlük 49,50 TL

Oto Çekici Araba 99 TL

Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL

Cars Oyuncak Araba 39,50 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL

Smartland Dough Oyuncak Sürpriz Yumurta 19,50 TL

Woody Ahşap Bloklar 179 TL

Twist And Turn Oyunu 189 TL

Oyuncak Tamir Seti 49 TL

MGS Oyuncak Süpürge 89 TL

MGS Çok Parçalı Blok Oyuncaklar 69 TL

MGS Meyve Sebze Kesme Oyunu 119 TL

MGS Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL

22 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e Canon yazıcı, Filtre Kahve Makinesi, Overlok Makinesi, Toshiba 55 LED TV, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor 22 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: A101'E CANON YAZICI, FİLTRE KAHVE MAKİNESİ, OVERLOK MAKİNESİ, TOSHİBA 55 LED TV, ŞARJLI DAMACANA SU POMPASI GELİYOR

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