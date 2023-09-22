28 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı: A101’de 5LT sıvı yağ 149 TL, 6KG bulaşık deterjanı 89 TL, 1KG tost peyniri 132 TL, 1KG beyaz peynir 92 TL’ye satılıyor

Herkesin heyecanla beklediği 28 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda yüzlerce ürün yine indirimli fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. A101'in yeni kataloğunda Volta YIDE Elektrikli Moped 27.990 TL, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.399 TL, Samsung 40" Full HD Smart Tv 9.999 TL, Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.199 TL, SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, SEG Buzdolabı 8.299 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.099 TL, Kiwi Robot Süpürge 4.399 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.499 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL, Cam Sprey Yağlık 230 ml 49,90 TL, Arzum Stayfit Dijital Yağ ve Su Ölçer Baskül 249 TL, Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL, Fakir BlakJet Saç Kurutma Makinesi 299 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 299 TL'ye satılacak ürünler dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte A101 28 Eylül kampanyasının detayları…

A101 28 EYLÜL – 5 EKİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU