ŞOK bu hafta ikinci kataloğu yayınladı! İşte ŞOK 21 ve 23 Eylül tarihlerinde yayınladığı aktüel ürünler katalogları…

ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 23 Eylül ila 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında 5.5 litre Onvo Airfryer Manuel 1.649 TL, Sinbo SCO-5056 Dijital Yağsız Fritöz 1.599 TL, Airfryer Pişirme Kağıdı Çeşitleri 39,95 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL, Katkanır Yatak 899 TL, Kadın Peluş Çapraz Terlik 54,95 TL yer alıyor. Ayrıca ŞOK'un 21 Eylül de indirim kataloğunda yer alan ürünlerin satışları da devam ediyor. 26 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kapsamında tüm ürünler spot masasındaki yerini koruyacak. İşte ŞOK'un bu hafta için yayınladı indirim katalogları ve ürünlerin tam listesi…

ŞOK 23-30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU