ŞOK bu hafta ikinci kataloğu yayınladı! İşte ŞOK 21 ve 23 Eylül tarihlerinde yayınladığı aktüel ürünler katalogları…
ŞOK bu hafta için ikinci indirim kataloğunu yayınladı! 23 Eylül tarihinde başlayacak kampanya 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. Bir diğer listede yer alan ürünlerin indirimi ise 26 Eylül’de ona erecek. İşte ŞOK’un bu hafta ki çifte katalog kampanyası…
ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 23 Eylül ila 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında 5.5 litre Onvo Airfryer Manuel 1.649 TL, Sinbo SCO-5056 Dijital Yağsız Fritöz 1.599 TL, Airfryer Pişirme Kağıdı Çeşitleri 39,95 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL, Katkanır Yatak 899 TL, Kadın Peluş Çapraz Terlik 54,95 TL yer alıyor. Ayrıca ŞOK'un 21 Eylül de indirim kataloğunda yer alan ürünlerin satışları da devam ediyor. 26 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kapsamında tüm ürünler spot masasındaki yerini koruyacak. İşte ŞOK'un bu hafta için yayınladı indirim katalogları ve ürünlerin tam listesi…
ŞOK 23-30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
5.5 litre Onvo Airfryer Manuel 1.649 TL,
Sinbo SCO-5056 Dijital Yağsız Fritöz 1.599 TL,
Airfryer Pişirme Kağıdı Çeşitleri 39,95 TL
Sprey Yağlık 59,95 TL
Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL,
Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL,
Katkanır Yatak 899 TL,
Kadın Peluş Çapraz Terlik 54,95 TL,
Silikon Micro Yastık 69,95 TL
Kadın Ev Patiği 37,95 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL,
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL
Krone Futbol / Vleybol Topu 99,95 TL
Gokidy İş Araçları 49,95 TL,
Blok İnşaat Ekibi Serisi 49,95 TL,
Melisa Bebek ve Yıkama Seti 99,95 TL,
Melisa Bebek Makyaj Seti 99,95 TL
ŞOK 21 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Altus 5 KG Çamşır Makinesi 7099 TL
Altus 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8299 TL
Hızlı soğutma ve tatil modu özellikli Altus Buzdolabı 14999 TL
Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 4.799 TL,
Yui Walkingpad Akıllı Yürüyüş Bandı 4899 TL
Yui No MopZone özellikli Akıllı Robot Vacuum Mop Süpürge 8999 TL
Yui Beyz-Siyah Fritöz 3199 TL
Yui 5'i 1 arada Otomatik Doğrama ve Öğütücü Makinesi 999 TL
Yui Şarjlı Yağ Ölçer Akıllı Tartı Baskül 399 TL
Yui Maxi Cooker Airfryer ve Düdüklü Tencere 2899 TL
Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 599 TL
Arzum El Blender Set 999 TL
Arzum Shaken Take Joy Blender 899 TL
Awox Orion Tost Makinesi 389 TL
Awox Kafija Gold Kahve Makinesi 429 TL
2 Fonksiyonlu Esnek Musluk Başlığı 24,95 TL
Katlanır Masa 399 TL
Yer Sofrası 199 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 599 TL
Kalanchoe Büyük Boy Saksı Çiçeği 44,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 129 TL
Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Linka Çay Seti 12 Parça 129 TL
Paşabahçe Ölçü Kabı 69,95 TL
Cam 2 Katlı Sunumluk 119 TL
Desenli Ölçü Bardağı 39,95 TL
Kek Kalıbı 149 TL
Bee Home Kek Pasta Taşıma Fanusu 49,95 TL
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