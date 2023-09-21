26 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı: İndirimde bu hafta çay, meyve suyu, yoğur, tost peyniri, beyaz peynir, un, süt, zeytin, omo, bebek bezi, yumuşatıcı, yer alıyor
BİM 26 Eylül aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 3 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda saralla, çay, meyve suyu, yoğur, ayran, tost peyniri, beyaz peynir, un, süt, zeytin, omo, bebek bezi, yumuşatıcı, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı ve daha yüzlerce ürün yer alıyor. İşte haftanın aktüel ürünleri
Herkesin merakla beklediği BİM 26 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. 3 Ekim 2023 tarihine kadar market raflarında yerini alacak ürünler arasında İçim Yağlı Yoğurt 79,50 TL, Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 169 TL, Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 165 TL, Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 29,75 TL, Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 27,50 TL, Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 5,90 TL, Dost Bademli İçecek 330 ml 14,50 TL, Yörükoğlu Beyaz Peynir 900 gr 99,50 TL, Yörükoğlu Süzme Peynir 400 gr 39,90 TL, Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL, Pınar Çocuk Devam Sütü 1 Litre 27,50 TL fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte yeni BİM aktüel indirim listesi…
26 EYLÜL 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 79,50 TL
Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 gr 169 TL
Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 165 TL
Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 29,75 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 27,50 TL
Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml 5,90 TL
Dost Bademli İçecek 330 ml 14,50 TL
Yörükoğlu Beyaz Peynir 900 gr 99,50 TL
Yörükoğlu Süzme Peynir 400 gr 39,90 TL
Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL
Pınar Çocuk Devam Sütü 1 Litre 27,50 TL
Superfresh Mantı 1 Kg 29,75 TL
Superfresh Karışık Pizza 405 gr 65 TL
Superfresh Patates Kroket 450 gr 26,50 TL
Superfresh Sosisli Rulo Börek 420 gr 35 TL
Superfresh Pizza Tost 250 gr 29,50 TL
Sinangil Un 10 Kg 112,50 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 270 gr 32,50 TL
Tamek Ekonomik 2'li Paket 44,75 TL
Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL
Bizebi Pirinç Baldo 1 Kg 39 TL
Kaanlar Aksihar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 69,50 TL
Lokman Geleneksel Çilek Reçeli 380 gr 14,50 TL
Kent Boringer Tavuk Bulyon 24x10 gr 16,75 TL
Mutlu Makarna Büyük Yüksük 500 gr 12,75 TL
Mutlu Makarna Mini Midye 500 gr 12,75 TL
Mutlu Makarna Deniz Kabuğu 500 gr 12,75 TL
Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 13,25 TL
Arifoğlu Baharat Çeşitleri 13,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 79 TL
Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr 59,50 TL
Rize Siyah Çay Karali 1 Kg 89,50 TL
Link Bisküvi & Muz Aromalı İçecek 200 ml 3,75 TL
SEK Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri 1 Litre 16,50 TL
Nutfest Soslu Mısır 200 gr 18,50 TL
Nutfest Çıtır Leblebi 150 gr 13,75 TL
Nutfest Karışık Kuruyemiş 44,50 TL
Nutfest Badem İçi 150 gr 39,50 TL
Nutfest Ceviz İçi 400 gr 84,50 TL
Patiswiss Domatesli & Kekikli Ay Çekirdekli Granola Topları 36 gr 11 TL
Doğanay Şalgam Suyu 2 Litre 29,50 TL
Le'Cola Şekersiz 2,5 Litre 21,50 TL
Master Potato Patates Cipsi 160 gr 39,50 TL
Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 18,50 TL
Hanım Sultan Türk Kahvesi 200 gr 37,50 TL
Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 400 gr 69,50 TL
Nescafe Gold Filtre Kahve 250 gr 79,50 TL
Nescafe Matinal Kahve 100 gr 29,50 TL
Biscolata Mood Macchiato Krema Dolgulu Bisküvi 125 gr 19,50 TL
Biscolata Bisküvi Starz Mocha6x37,5 gr 25 TL
Haribo Cappuccino Aromalı Yumuşak Şeker 130 gr 12,50 TL
Milky Candy Bonbon Şeker Sütlü & Kahveli 26,50 TL
Mixim Kurabiye İzmir Bombası 220 gr 23,50 TL
Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 5x35 gr 29,50 TL
Bebeto Kola Aromalı Ekşi Yumuşak Şeker 160 gr 18,50 TL
Milka Nussini Fındık Parçacıklı ve Fındık Ezme Dolgulu Çikolata 270 gr 59,50 TL
Ferrero Rocher Bütün Fındıklı ve Krema Dolgulu Gofret 37,5 gr 18,50 TL
Toblerone Sütlü Çikolata 35 gr 9,90 TL
Saklıköy Fındık Kremalı Bisküvi 3x100 gr 21,50 TL
Topitanem Meyve Topları 49 gr 9,50 TL
Kaşık Çikolata 14,50 TL
Performans Fındık ve Fıstık Dolgulu Hurma Topu 96 gr 19,50 TL
Lovemade Betamark Makaron 108 gr 59,75 TL
Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 189,50 TL
Güldal Köpük Ocak Fırın Temizleyici 500 ml 22,50 TL
Sofia Dev Kağıt Havlu 32 TL
Maylo Parfümlü Tuvalet Kağıdı 35 TL
Skin Love Sofia Çek-Al Mendil 100'lü 17 TL
Solo Islak Havlu 90'lı 18,50 TL
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 499 TL
Oral-B Yedek Başlık Cross Action 4'lü 259 TL
Macromax Renkli Temizlik Bezi 10'lu 35 TL
Hypo Çamaşır Suyu 4 Litre 37,50 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2520 ml 89,50 TL
Domestos Yüzey Temizleyici 1500 ml 32,50 TL
Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml 57,50 TL
Angie ve R95 Parfüm 100 ml 89 TL
Repute / Cronic Men Bay-Bayan Deodorant 32,50 TL
Ziaja Yüz Temizleme Jeli +Tonik Seti 125 TL
Ziaja Keçi Sütü Vücut Losyonu 400 ml 78,50 TL
Golden Rose Maskara 64,50 TL
Golden Rose Lip Gloss 58,50 TL
Golden Rose Oje24,50 TL
Derby Tıraş Bıçağı 13'lü 45 TL
Derby Banyo Tıraş Bıçağı 13'lü 45 TL
Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Çeşitleri 197 TL
Bolero Bambu Erkek Soket Çorap 2'li 39,50 TL
Bolero Bambu Kadın Soket Çorap 2'li 37,50 TL
Bolero Bambu Soket Çorap 2'li 26,50 TL
Bolero Organik Bebek Çorabı 2'li 29,50 TL
Comfort Family Kadın / Erkek Patik Çorap 5'li 39,50 TL
Naturalove Küpe Seti 69,50 TL
Naturalove Çantalı Makyaj Fırçası Çeşitleri 55 TL
Naturalove Baskılı Ahşap Şaç Fırçası 65 TL
Roomstar Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 39,75 TL
EQ Ahşap Sandık 149,50 TL
Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 87,50 TL
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