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Haberler Ekonomi Haberleri 21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e Canon yazıcı, Filtre Kahve Makinesi, Overlok Makinesi, Toshiba 55 LED TV, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor

21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e Canon yazıcı, Filtre Kahve Makinesi, Overlok Makinesi, Toshiba 55 LED TV, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e Canon yazıcı, Filtre Kahve Makinesi, Overlok Makinesi, Toshiba 55 LED TV, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor

A101 21 Eylül aktüel indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 21 Eylül itibari ile raflara dizilecek olan ürünler 28 Eylül’e kadar indirimli fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte 21 Eylül İndirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatları

21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 – 28 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Toshiba 55" Ultra HD Android Tv, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv, Canon E414 3'ü 1 Arada Yazıcı, Reeder P13 Blue Max 2022 Cep Telefonu, Reeder S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı, Singer 14SH654 Overlok Makinesi, Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz, Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi, Kiwi Filtre Kahve Makinesi, Kiwi Waffle Makinesi, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü, Starcom Vakum Makinesi, Aprilla AEP 7817 Epilatör, Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası, Aprilla Aroma Difüzör, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi, Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi yer alıyor. Bir sonraki Perşembe gününe kadar geçerli olacak kampanya kapsamında katalogda yer alan ürünler A101 mağazalarındaki raflarda yerini alacak. İşte 21 Eylül indirim kataloğu…..

Migros 18 Eylül indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kıyma 99.90 TL, , Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor MİGROS 18 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI: MİGROS’TA DANA KIYMA 99.90 TL, , DANA KASAP SUCUK 59 TL, DANA KASAP SUCUK 59 TL, SÜZME PEYNİR 39 TL’DEN SATILIYOR

A101 21 -28 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL

Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL

Canon E414 3'ü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL

Reeder P13 Blue Max 2022 Cep Telefonu 2.499 TL

Reeder S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu 3.199 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL

Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 2.999 TL

Singer 14SH654 Overlok Makinesi 4.999 TL

Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1.399 TL

Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi 899 TL

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 349 TL

Kiwi Waffle Makinesi 439 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 579 TL

Starcom Vakum Makinesi 399 TL

Aprilla AEP 7817 Epilatör 269 TL

Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 74,90 TL

Aprilla Aroma Difüzör 179 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 649 TL

Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 159 TL

Aprilla 3 Başlı Hızlı Su Dalgası Maşası 379 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey SÜpürge 899 TL

Cem Nero Tava 129 TL

Cem Nero Wok Tava 149 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti 319 TL

Hascevher Karnıyarık Tenceresi 299 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 429 TL

Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL

Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 59,90 TL

LAV Round Saklama Kabı 1490 cc 49,90 TL

Hascevher Metal Cezve 500 ml 79,90 TL

Bernardo 24 Parça Nuvola Stoneware Yemek Takımı 1.090 TL

3'lü Kanepe 4.500 TL

Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.500 TL

Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.500 TL

Sinbo 3 Katlı Raf 149 TL

Sinbo Ayakkabılık 109 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm 279 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150 cm 139 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm 179 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı YHalı 120x180 cm 239 TL

Güneşlik Perde 250x210 cm 109 TL

Örme Pano Fon Perde 145x250 cm 79,90 TL

Tek Kişilik Battaniye 199 TL

Çift Kişilik Battaniye 249 TL

Penti Her Gün 15Den Bayan Külotlu Çorap 29,90 TL

Penti Her Gün 15Den Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 2'li 21,90 TL

Bay Polo Yaka Sweatshirt 149 TL

Motosiklet Kilidi 299 TL

13" Takım Çantası 39,90 TL

Piranha Mini Kompresör 399 TL

20 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınlandı: ŞOK’a robot süpürge, akıllı yürüyüş bandı, akıllı tartı, mobilya dolap, blender çeşitleri geliyor 20 EYLÜL ŞOK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI
21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e Canon yazıcı, Filtre Kahve Makinesi, Overlok Makinesi, Toshiba 55 LED TV, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor 21 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: A101'E CANON YAZICI, TOSHİBA 55 LED TV, FİLTRE KAHVE MAKİNESİ, OVERLOK MAKİNESİ, ŞARJLI DAMACANA SU POMPASI GELİYOR
22 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, perde, tül, tabureli sandalye, traş makinesi geliyor! 22 EYLÜL 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: BİM’E SAMSUNG ŞARJ ALETİ, 8.5 L AİRFRRYER, PERDE, TÜL, TABURELİ SANDALYE, TRAŞ MAKİNESİ GELİYOR!
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