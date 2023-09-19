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LNT Step: Ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünde yılların deneyimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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LNT Step: Ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünde yılların deneyimi

Günümüzün dinamik ve hızla değişen moda dünyasında, ayakkabı ve tekstil sektörünün öncü isimlerinden biri olan LNT Step, ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek sektörde dönüştürücü bir etki yaratıyor. 2011 yılından bu yana, LNT Step bünyesinde ünlü markaların online satışını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu başarı, aslında 45 yıllık bir geçmişin ürünü.

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