19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 20 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınlandı: ŞOK’a robot süpürge, akıllı yürüyüş bandı, akıllı tartı, mobilya dolap, blender çeşitleri geliyor

20 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınlandı: ŞOK’a robot süpürge, akıllı yürüyüş bandı, akıllı tartı, mobilya dolap, blender çeşitleri geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
ABONE OL
20 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınlandı: ŞOK’a robot süpürge, akıllı yürüyüş bandı, akıllı tartı, mobilya dolap, blender çeşitleri geliyor

ŞOK 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 20 Eylül 2023 tarihinde tüm Türkiye’de aynı anda ŞOK marketlerin spot masalarında yerini alacak ürünler, uygun fiyattan 26 Eylül’e kadar satışa sunulacak. İşte haftanın en yeni şok indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları…

Herkesin merakla beklediği ŞOK 20 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler tam listesi yayınladı. 26 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 4.799 TL, Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 599 TL, Arzum El Blender Set 999 TL, Arzum AR1166 Shaken Take Joy Blender 899 TL, Awox Kafija Gold Kahve Makinesi 429 TL, Katlanır Masa 399 TL, Yer Sofrası 199 TL dikkat çeken ürünlerin başında yerini alıyor. İşte 20 Eylül ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu…

21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e Overlok Makinesi, Canon yazıcı, Filtre Kahve Makinesi, Toshiba 55 LED TV, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor 21 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: A101'E CANON YAZICI, TOSHİBA 55 LED TV, FİLTRE KAHVE MAKİNESİ, OVERLOK MAKİNESİ, ŞARJLI DAMACANA SU POMPASI GELİYOR

ŞOK 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Altus 5 KG Çamşır Makinesi 7099 TL

Altus 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8299 TL

Hızlı soğutma ve tatil modu özellikli Altus Buzdolabı 14999 TL

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 4.799 TL,

Yui Walkingpad Akıllı Yürüyüş Bandı 4899 TL

Yui No MopZone özellikli Akıllı Robot Vacuum Mop Süpürge 8999 TL

Yui Beyz-Siyah Fritöz 3199 TL

Yui 5'i 1 arada Otomatik Doğrama ve Öğütücü Makinesi 999 TL

Yui Şarjlı Yağ Ölçer Akıllı Tartı Baskül 399 TL

Yui Maxi Cooker Airfryer ve Düdüklü Tencere 2899 TL

Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 599 TL

Arzum El Blender Set 999 TL

Arzum Shaken Take Joy Blender 899 TL

Awox Orion Tost Makinesi 389 TL

Awox Kafija Gold Kahve Makinesi 429 TL

2 Fonksiyonlu Esnek Musluk Başlığı 24,95 TL

Katlanır Masa 399 TL

Yer Sofrası 199 TL

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 599 TL

Kalanchoe Büyük Boy Saksı Çiçeği 44,90 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 129 TL

Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 149 TL

Paşabahçe Linka Çay Seti 12 Parça 129 TL

Paşabahçe Ölçü Kabı 69,95 TL

Cam 2 Katlı Sunumluk 119 TL

Desenli Ölçü Bardağı 39,95 TL

Kek Kalıbı 149 TL

Bee Home Kek Pasta Taşıma Fanusu 49,95 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA