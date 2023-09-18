Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek? Kaç lot verir?

"Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş halka arz 13 – 14 – 15 Eylül tarihleri arasında yapıldı ve yatırımcılar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...