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Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek? Kaç lot verir?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek? Kaç lot verir?

"Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 – 14 – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan halka arz işlemleri sonrası yatırımcılar Reeder halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek sorularına yanıt aramakta. Toplam payın 215.000.000 olduğu halk, yakında İstanbul Borsa Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzın açıklığı %22.63 olarak belirlendi. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş halka arz 13 – 14 – 15 Eylül tarihleri arasında yapıldı ve yatırımcılar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Reeder hisse fiyatı 9,30 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

REEDER KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Reeder halka arz sonrası açıklık oranı %22,63 olarak belirlendi. Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 Milyar TL olması bekleniyor.

REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçları pazartesi açıklanması bekleniyor.

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