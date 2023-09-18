Carrefour 18 Eylül indirim kataloğu: Carrefour uygun fiyata kıyma, et, balık Playstation 4, kahve makinesi, sıvı yağ satışa sunuluyor
Carrefour 18 Eylül indirim kataloğunu da son 2 gün. 20 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek haftanın indirimli ürünleri Carrefour mağazalarında son güne kadar ziyaretçilerini bekleyecek. İşte herkesin merak ettiği 18-20 Carrefour kataloğu ve indirimli fiyatların listesi
Carrefour 18-20 Eylül kataloğunda yer alan indirimlerde sona yaklaşıldı. 20 Eylül tarihinden sonra katalogdaki ürünleri baştan aşağı yenileyecek olan Carrefour an itibari ile bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buz dolabı, akıllı telefon, LED TV, Playstation 4, kahve makinesi, airfryer, ütü, bebek bezi, temizlik ürünleri, Salça, sıvı yağ, baklagil, çay, et, kıyma ve peynir gibi yüzlerce ürünü indirimli fiyat etiketi ile satıyor. İşte Carrefour haftanın indirimli kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…
CARREFOUR 18-20 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU
Dana Kıyma: 289.90 TL
Dana Kuşbaşı: 305.90 TL
Dana Döş: 294.90 TL
SEK Tereyağ 1KG259.95 TL
Pınar Krema 200 ml: 21.95 TL
Kurabiye fiyatları 15.90 TL'dem 2015 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor.
Çaykur Kamelya Çayı (1kg): 109.95 TL
Nescafe Gold 200 gr: 164.95 TL
Coffee-Mate Kahve Kreması: 95 TL
Tat Baldo Pirinç 1KG: 59.90 TL
Tat osmancık Pirinç 1KG: 48.90 TL
Tat İthal Pilavlık Pirinç 1KG: 21.90 TL
Tat Kırmızı Mercimek 1KG: 32.90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt: 119:90 TL
Yayla çiçek Balı 850 GR: 239.90 TL
Reis Nohut 1KG: 59.90 TL
Reis Kuru Fasulye 1KG: 59.90 TL
Bonheur Çikolata 12.90 TL
Çamaşır Suyu 2,5lt 29.50 TL
Klozet Blok Çeşitleri 26.75 TL
Meyve Suyu 19.95 TL
32'li Selpak Tuvalet Kağıdı: 189.90 TL
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
,Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
Carrefour 18-20 Eylül İndirim Kataloğu
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