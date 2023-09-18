Carrefour 18 Eylül indirim kataloğu: Carrefour uygun fiyata kıyma, et, balık Playstation 4, kahve makinesi, sıvı yağ satışa sunuluyor

Carrefour 18-20 Eylül kataloğunda yer alan indirimlerde sona yaklaşıldı. 20 Eylül tarihinden sonra katalogdaki ürünleri baştan aşağı yenileyecek olan Carrefour an itibari ile bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buz dolabı, akıllı telefon, LED TV, Playstation 4, kahve makinesi, airfryer, ütü, bebek bezi, temizlik ürünleri, Salça, sıvı yağ, baklagil, çay, et, kıyma ve peynir gibi yüzlerce ürünü indirimli fiyat etiketi ile satıyor. İşte Carrefour haftanın indirimli kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…

CARREFOUR 18-20 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU