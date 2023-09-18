Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023? Adra GYO kaç lot verdi, hisse arz sonuçları açıklandı mı?
"Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları belli oldu! Geçtiğimiz hafta SPK onayı ile talep toplayan Adra GYO halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Adra halka arz kaç lot verdi? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. 14-15 Eylül tarihleri arasında talep toplama işlemleri alınan şirket 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. İşte konu hakkında detaylar...
"Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023? Adra GYO kaç lot verdi, hisse arz sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklar gibi çeşitli varlıklar ve haklardan oluşan şirket Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 14-15 Eylül tarihleri arasında talep topladı. Adra GYO halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İşte konu hakkında detaylar...
ADRO GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
19-20 Eylül tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.
ADRO GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KAP'ta yer alan bilgiler şöyle oldu:
"ADGYO.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz]
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar: 73.700.000 TL nominal, Aracı: GRM Kapanış Tarihi: 15.09.2023, Fiyat: 22,66 TL
İlgili sırada maksimum emir değeri 1.670.042.000 TL olacaktır.
Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır."
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- Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023? Adra GYO kaç lot verdi, hisse arz sonuçları açıklandı mı?
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