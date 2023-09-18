21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e Canon yazıcı, Toshiba 55 LED TV, Filtre Kahve Makinesi, Overlok Makinesi, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor
A101 21 Eylül aktüel indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 21 Eylül itibari ile raflara dizilecek olan ürünler 28 Eylül’e kadar indirimli fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte 21 Eylül İndirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatları
21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 – 28 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Toshiba 55" Ultra HD Android Tv, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv, Canon E414 3'ü 1 Arada Yazıcı, Reeder P13 Blue Max 2022 Cep Telefonu, Reeder S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı, Singer 14SH654 Overlok Makinesi, Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz, Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi, Kiwi Filtre Kahve Makinesi, Kiwi Waffle Makinesi, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü, Starcom Vakum Makinesi, Aprilla AEP 7817 Epilatör, Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası, Aprilla Aroma Difüzör, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi, Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi yer alıyor. Bir sonraki Perşembe gününe kadar geçerli olacak kampanya kapsamında katalogda yer alan ürünler A101 mağazalarındaki raflarda yerini alacak. İşte 21 Eylül indirim kataloğu…..
A101 21 -28 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL
Canon E414 3'ü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL
Reeder P13 Blue Max 2022 Cep Telefonu 2.499 TL
Reeder S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu 3.199 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL
Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 2.999 TL
Singer 14SH654 Overlok Makinesi 4.999 TL
Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1.399 TL
Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi 899 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 349 TL
Kiwi Waffle Makinesi 439 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 579 TL
Starcom Vakum Makinesi 399 TL
Aprilla AEP 7817 Epilatör 269 TL
Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 74,90 TL
Aprilla Aroma Difüzör 179 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 649 TL
Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 159 TL
Aprilla 3 Başlı Hızlı Su Dalgası Maşası 379 TL
Fantom Carbon DC500 Dikey SÜpürge 899 TL
Cem Nero Tava 129 TL
Cem Nero Wok Tava 149 TL
Hascevher Tava ve Sahan Seti 319 TL
Hascevher Karnıyarık Tenceresi 299 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 429 TL
Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL
Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 59,90 TL
LAV Round Saklama Kabı 1490 cc 49,90 TL
Hascevher Metal Cezve 500 ml 79,90 TL
Bernardo 24 Parça Nuvola Stoneware Yemek Takımı 1.090 TL
3'lü Kanepe 4.500 TL
Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.500 TL
Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.500 TL
Sinbo 3 Katlı Raf 149 TL
Sinbo Ayakkabılık 109 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm 279 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150 cm 139 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm 179 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı YHalı 120x180 cm 239 TL
Güneşlik Perde 250x210 cm 109 TL
Örme Pano Fon Perde 145x250 cm 79,90 TL
Tek Kişilik Battaniye 199 TL
Çift Kişilik Battaniye 249 TL
Penti Her Gün 15Den Bayan Külotlu Çorap 29,90 TL
Penti Her Gün 15Den Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 2'li 21,90 TL
Bay Polo Yaka Sweatshirt 149 TL
Motosiklet Kilidi 299 TL
13" Takım Çantası 39,90 TL
Piranha Mini Kompresör 399 TL
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