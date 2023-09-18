20 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınlandı: ŞOK’a akıllı yürüyüş bandı, robot süpürge, akıllı tartı, mobilya dolap, blender çeşitleri geliyor
ŞOK 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 20 Eylül 2023 tarihinde tüm Türkiye’de aynı anda ŞOK marketlerin spot masalarında yerini alacak ürünler, uygun fiyattan 26 Eylül’e kadar satışa sunulacak. İşte haftanın en yeni şok indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları…
Herkesin merakla beklediği ŞOK 20 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler tam listesi yayınladı. 26 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 4.799 TL, Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 599 TL, Arzum El Blender Set 999 TL, Arzum AR1166 Shaken Take Joy Blender 899 TL, Awox Kafija Gold Kahve Makinesi 429 TL, Katlanır Masa 399 TL, Yer Sofrası 199 TL dikkat çeken ürünlerin başında yerini alıyor. İşte 20 Eylül ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu…
ŞOK 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Altus 5 KG Çamşır Makinesi 7099 TL
Altus 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8299 TL
Hızlı soğutma ve tatil modu özellikli Altus Buzdolabı 14999 TL
Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 4.799 TL,
Yui Walkingpad Akıllı Yürüyüş Bandı 4899 TL
Yui No MopZone özellikli Akıllı Robot Vacuum Mop Süpürge 8999 TL
Yui Beyz-Siyah Fritöz 3199 TL
Yui 5'i 1 arada Otomatik Doğrama ve Öğütücü Makinesi 999 TL
Yui Şarjlı Yağ Ölçer Akıllı Tartı Baskül 399 TL
Yui Maxi Cooker Airfryer ve Düdüklü Tencere 2899 TL
Bernardo Elektrikli Çay Makinesi 599 TL
Arzum El Blender Set 999 TL
Arzum Shaken Take Joy Blender 899 TL
Awox Orion Tost Makinesi 389 TL
Awox Kafija Gold Kahve Makinesi 429 TL
2 Fonksiyonlu Esnek Musluk Başlığı 24,95 TL
Katlanır Masa 399 TL
Yer Sofrası 199 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 599 TL
Kalanchoe Büyük Boy Saksı Çiçeği 44,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 129 TL
Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Linka Çay Seti 12 Parça 129 TL
Paşabahçe Ölçü Kabı 69,95 TL
Cam 2 Katlı Sunumluk 119 TL
Desenli Ölçü Bardağı 39,95 TL
Kek Kalıbı 149 TL
Bee Home Kek Pasta Taşıma Fanusu 49,95 TL
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