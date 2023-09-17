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ŞOK hafta sonu indirim kataloğu belli oldu! Kış hazırlığı için salçalık domates, biber, kavanoz ve turşu yapım malzemeleri indirimli fiyattan ŞOK’ta

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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ŞOK hafta sonu indirim kataloğu belli oldu! Kış hazırlığı için salçalık domates, biber, kavanoz ve turşu yapım malzemeleri indirimli fiyattan ŞOK’ta

16-20 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler indirimli fiyattan satışa sunulmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının yaklaşması ile kış hazırlıklarına başlayan ev hanımlarına hitap eden indirim kataloğunda salçalık domates, biber ve kavanozun yanı sıra turşu yapım malzemeleri de uygun fiyatta yer alıyor. İşte ŞOK hafta sonu indirim kataloğu

16 Eylül ŞOK hafta sonu indirim kataloğu yayınladı. 19 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim ürünler arasında Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse, Sinbo Mini Abajur Asonic AS-02, Bluetooth Hoparlör, Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz + Golyat, Pilsan Eagle Bisiklet, Sinbo 3 Raflı Lambader, Pilsan 120 Parça Micro Blok Set gibi yüzlerce ürün yer alıyor. Ayrıca ŞOK'ta 20 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olan indirim kataloğunda yer alan ürünler de hali hazırda satılmaya devam ediyor. 20 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek olan ürünler arasında uygun fiyattan salçalık domates, salçalık biber, her boy kavanoz çeşitleri, salatalık, havuç, limon, sirke, salamura tuz gibi daha bir çok ürün indirimli fiyat etiketi ile satışa sunulmaya devam ediyor. İşte 16-20 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

16-20 EYLÜL ŞOK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU

Kablosuz Beyaz Earpods Kulaklık I9 189 TL,

Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör 129 TL

Sinbo Mini Abajur 119 TL,

Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz + Golyat 149 TL,

Sinbo 3 Raflı Lambader 349 TL,

Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL

Kadın / Erkek Kışlık Terlik 37,95 TL,

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 149 TL,

3'lü Pilsan Kırılmaz Arabalar 59,95 TL,

200'lü Mega Çubuklar 99,95 TL,

59 parça Gokidy Eğlenceli Şekiller 89,95 TL,

Matematik İşlem 149 TL

Gokidy Dedektif 179 TL,

Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti 149 TL,

Kepçeli ve Römorklu Traktör 69,95 TL,

Şut ve Gol 149 TL

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL

Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL

Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı 299 TL

Awox Dijital Desenli Baskül 139 TL

Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 39,95 TL

Mr.Knife Şarjlı Saç Sakal

Favori Düzeltme Makinesi 139 TL

Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.499 TL

Kurutmalık 239 TL

Pastel Renk Ütü Masası 399 TL

Bee Home Katlanır Kova 99,95 TL

Bee Home Katlanır Sele 149 TL

9'lu Slim Moblen Askı 39,95 TL

Kapı Arkası Askısı 49,95 TL

Bulaşık Altlığı 69,95 TL

Tel Başlı Fırça 19,95 TL

Bulaşık Matik ve Fırça 59,95 TL

Tel Başlı Fırça 19,95 TL, 2'li Süper Emici Özellikli Yedek Mob 44,95 TL

Kaymaz Raf Örtüsü 89,95 TL

Sillgech Compact Tablet Mop Black Edition 199 TL

Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL

Emboss Banyo Paspas Seti 215 TL

Sillgech 360 Smart Spim Mop 179 TL

Triton Mop Set 399 TL

Kristal Vantuzlu Paspas 59,95 TL

Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 89,95 TL

Jüt Çok Amaçlı Kutu 89,95 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL

Dolap Düzenleyici 4 Bölmeli 69,95 TL

Pencereli Baskılı Hurç 49,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL

Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - M 17,95 TL

Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - S 15,95 TL

Baza Altı Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL

Baza Altı Baskılı Mega Hurç 49,95 TL

Baza Altı Baskılı Midi Hurç 39,95 TL

Yucca Tek Göcdeli Salon Çiçeği 149,90 TL

10 litre Çiçek Toprağı 16,95 TL

Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59,95 TL

14'lü Clear Yumurtalık 69,95 TL

Clear Organizer M 42,95 TL

Clear Organizer L 54,95 TL

Clear Organizer Şişe 39,95 TL

10 litre Retro Sepet 49,95 TL

5 litre Retro Sepet 35,95 TL

Lavabo Yanı Organizeri 29,95 TL

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