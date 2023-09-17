A101 21 Eylül aktüel ürünler kataloğu: A101’e Canon yazıcı, Toshiba 55 LED TV, Filtre Kahve Makinesi, Overlok Makinesi, Şarjlı Damacana Su Pompası geliyor

21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 21 – 28 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Toshiba 55" Ultra HD Android Tv, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv, Canon E414 3'ü 1 Arada Yazıcı, Reeder P13 Blue Max 2022 Cep Telefonu, Reeder S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı, Singer 14SH654 Overlok Makinesi, Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz, Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi, Kiwi Filtre Kahve Makinesi, Kiwi Waffle Makinesi, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü, Starcom Vakum Makinesi, Aprilla AEP 7817 Epilatör, Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası, Aprilla Aroma Difüzör, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi, Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi yer alıyor. Bir sonraki Perşembe gününe kadar geçerli olacak kampanya kapsamında katalogda yer alan ürünler A101 mağazalarındaki raflarda yerini alacak. İşte 21 Eylül indirim kataloğu…..

A101 21 -28 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU