ŞOK hafta sonu indirim kataloğu belli oldu! Kış hazırlığı için salçalık domates, biber, kavanoz ve turşu yapım malzemeleri indirimli fiyattan ŞOK’ta

16 Eylül ŞOK hafta sonu indirim kataloğu yayınladı. 19 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim ürünler arasında Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse, Sinbo Mini Abajur Asonic AS-02, Bluetooth Hoparlör, Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz + Golyat, Pilsan Eagle Bisiklet, Sinbo 3 Raflı Lambader, Pilsan 120 Parça Micro Blok Set gibi yüzlerce ürün yer alıyor. Ayrıca ŞOK'ta 20 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olan indirim kataloğunda yer alan ürünler de hali hazırda satılmaya devam ediyor. 20 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek olan ürünler arasında uygun fiyattan salçalık domates, salçalık biber, her boy kavanoz çeşitleri, salatalık, havuç, limon, sirke, salamura tuz gibi daha bir çok ürün indirimli fiyat etiketi ile satışa sunulmaya devam ediyor. İşte 16-20 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

16-20 EYLÜL ŞOK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU