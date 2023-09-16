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22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!

BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasında RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet, Nordmende 55" UHD Android Tv, Dijitsu 43" FHD Android Tv, Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo, Fakir Lucky Dik Süpürge, Philips Sakal Düzeltici gibi birçok ürün bulunuyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu…

Herkesin merakla beklediği BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Eylül 2023 Perşembe gününe kadar devam edecek olan indirim kataloğunda RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL, Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL, Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.999 TL, Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL, Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL, Philips Sakal Düzeltici 399 TL, Tabureli Merdiven 499 TL, Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.299 TL, Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL, Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2.299 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.699 TL yer alıyor. İşte BİM 22 Eylül indirim kataloğunda yer alan tüm ürünler ve liste fiyatları…

ŞOK’un yarınki aktüel indirim kataloğu: ŞOK’a bulaşık makinesi, derin dondurucu, saç düzleştirici, saç maşası, kablosuz kulaklık geliyor ŞOK'UN YARINKİ AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: ŞOK’A BULAŞIK MAKİNESİ, DERİN DONDURUCU, SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ, SAÇ MAŞASI, KABLOSUZ KULAKLIK GELİYOR
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BİM 22 – 29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL

Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL

Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.999 TL

Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL

Philips Sakal Düzeltici 399 TL

Tabureli Merdiven 499 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

Çantalı Vakumlu Hurç Large 75 TL

Blackout Perde 145x250 cm 119 TL

Tül Perde 145x250 cm 89 TL

Pvc Masa Örtüsü 79 TL

Baskılı Minder 49 TL

Molinella Jüt Paspas 319 TL

Vakumlu Hurç Set 3'lü 109 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 549 TL

Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 29,50 TL

Kütahya Porselen Porselen Sufle Kabı 19,50 TL

Kütahya Porselen Porselen Kupa 29,50 TL

Heifer Çubuk Blender 379 TL

Polosmart Mutfak Tartısı 149 TL

Benante Kahvaltı Seti 299 TL

Benante Fanuslu Kahvaltılık 229 TL

Benante Oval Tabak 109 TL

Yemek Çatalı / Kaşığı 6'lı 99 TL

Tatlı Çatalı / Kaşığı 6'lı 79 TL

Çay Kaşığı 6'lı 49 TL

Lav Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 19,50 TL

Lav Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 21,50 TL

Lav Meşrubat Bardağı 3'lü 49 TL

Glass in Love Cam Sürahi Seti 229 TL

Sırlı Güveç Kase 450 ml 2'li 49 TL

Sırlı Güveç Kase 80 ml 4'lü 49 TL

Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 75 TL

Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 22,50 TL

Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.299 TL

Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL

Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2.299 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.699 TL

Paşabahçe Live Beautiful Batman Lisanslı Meşrubat Bardağı 570 cc 29,50 TL

Hobby Life Stormax Saklama Kabı 34,50 TL

Hobby Life Stormax Saklama Kabı 27,50 TL

Yuvarlak Emaye Tepsi 32 cm 59 TL

Kapı Arkası Askılık 49 TL

Ayakkabılık 109 TL

Saplı Organizer Sepet 12,50 TL

Okyanus Home Metal Derin Bulaşıklık 89 TL

Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 11,50 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı 11,50 TL

Naturalove Bambu Havan 89 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 17,50 TL

Clean Clear Mutfak Fırçası 44,50 TL

Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 49 TL

Clean Clear Toz Alma Püskülü Çeşitleri 39 TL

Diytoy Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 149 TL

Statikium Pratik Statik Yazı Tahtası 99 TL

Barbie Extra Toka Yapım Seti 229 TL

Barbie Extra Bel Çantası Dizayn Seti 199 TL

Barbie Balerin Bebek 149 TL

Mgs Oyuncak Müzik Aletleri Seti 99 TL

Mgs Luna Parti Seti 119 TL

Mgs Little Princess Set Üstü Mutfak 139 TL

Mgs Oyuncak Şehir Kamyonları 79 TL

Redka Ahşap Satranç Takımı 119 TL

Smartland Dough Çantalı Oyun Hamuru Seti 200 gr 49 TL

Smartland Dough Kinetik Oyun Kumu Seti 500 gr 69 TL

Hot Wheels Batman Arabalar 69 TL

Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 179 TL

Mini Karakterler 39 TL

Piccolo Mondi Sürtmeli Uçak 2'li 49 TL

Oyuncak Top 23 cm 59 TL

Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 39 TL

Damla Yayınevi Masallarla Değerlerimiz 6,50 TL

Roblox Sürpriz Paket 119 TL

Martı Yayınevi Karma Etkinlik ve Boyama Kitapları 8,50 TL

Renkli Ambalaj Lastiği 50 gr 17,50 TL

Oltalı Dikiş İpliği 5000m 34,50 TL

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