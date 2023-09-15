22 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, perde, tül, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasında RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet, Nordmende 55" UHD Android Tv, Dijitsu 43" FHD Android Tv, Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo, Fakir Lucky Dik Süpürge, Philips Sakal Düzeltici gibi birçok ürün bulunuyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu…
Herkesin merakla beklediği BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Eylül 2023 Perşembe gününe kadar devam edecek olan indirim kataloğunda RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL, Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL, Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.999 TL, Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL, Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL, Philips Sakal Düzeltici 399 TL, Tabureli Merdiven 499 TL, Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.299 TL, Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL, Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2.299 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.699 TL yer alıyor. İşte BİM 22 Eylül indirim kataloğunda yer alan tüm ürünler ve liste fiyatları…
BİM 22 – 29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL
Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL
Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.999 TL
Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL
Philips Sakal Düzeltici 399 TL
Tabureli Merdiven 499 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Large 75 TL
Blackout Perde 145x250 cm 119 TL
Tül Perde 145x250 cm 89 TL
Pvc Masa Örtüsü 79 TL
Baskılı Minder 49 TL
Molinella Jüt Paspas 319 TL
Vakumlu Hurç Set 3'lü 109 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 549 TL
Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 29,50 TL
Kütahya Porselen Porselen Sufle Kabı 19,50 TL
Kütahya Porselen Porselen Kupa 29,50 TL
Heifer Çubuk Blender 379 TL
Polosmart Mutfak Tartısı 149 TL
Benante Kahvaltı Seti 299 TL
Benante Fanuslu Kahvaltılık 229 TL
Benante Oval Tabak 109 TL
Yemek Çatalı / Kaşığı 6'lı 99 TL
Tatlı Çatalı / Kaşığı 6'lı 79 TL
Çay Kaşığı 6'lı 49 TL
Lav Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 19,50 TL
Lav Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 21,50 TL
Lav Meşrubat Bardağı 3'lü 49 TL
Glass in Love Cam Sürahi Seti 229 TL
Sırlı Güveç Kase 450 ml 2'li 49 TL
Sırlı Güveç Kase 80 ml 4'lü 49 TL
Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 75 TL
Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 22,50 TL
Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.299 TL
Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL
Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2.299 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.699 TL
Paşabahçe Live Beautiful Batman Lisanslı Meşrubat Bardağı 570 cc 29,50 TL
Hobby Life Stormax Saklama Kabı 34,50 TL
Hobby Life Stormax Saklama Kabı 27,50 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi 32 cm 59 TL
Kapı Arkası Askılık 49 TL
Ayakkabılık 109 TL
Saplı Organizer Sepet 12,50 TL
Okyanus Home Metal Derin Bulaşıklık 89 TL
Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 11,50 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 11,50 TL
Naturalove Bambu Havan 89 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 17,50 TL
Clean Clear Mutfak Fırçası 44,50 TL
Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 49 TL
Clean Clear Toz Alma Püskülü Çeşitleri 39 TL
Diytoy Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 149 TL
Statikium Pratik Statik Yazı Tahtası 99 TL
Barbie Extra Toka Yapım Seti 229 TL
Barbie Extra Bel Çantası Dizayn Seti 199 TL
Barbie Balerin Bebek 149 TL
Mgs Oyuncak Müzik Aletleri Seti 99 TL
Mgs Luna Parti Seti 119 TL
Mgs Little Princess Set Üstü Mutfak 139 TL
Mgs Oyuncak Şehir Kamyonları 79 TL
Redka Ahşap Satranç Takımı 119 TL
Smartland Dough Çantalı Oyun Hamuru Seti 200 gr 49 TL
Smartland Dough Kinetik Oyun Kumu Seti 500 gr 69 TL
Hot Wheels Batman Arabalar 69 TL
Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 179 TL
Mini Karakterler 39 TL
Piccolo Mondi Sürtmeli Uçak 2'li 49 TL
Oyuncak Top 23 cm 59 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 39 TL
Damla Yayınevi Masallarla Değerlerimiz 6,50 TL
Roblox Sürpriz Paket 119 TL
Martı Yayınevi Karma Etkinlik ve Boyama Kitapları 8,50 TL
Renkli Ambalaj Lastiği 50 gr 17,50 TL
Oltalı Dikiş İpliği 5000m 34,50 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler?
- Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
- Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Kırmızı Oda'nın Doktor Hanımı kadroda! Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?
- KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! En düşük maaş ne kadar olacak? İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...
- Ocak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...
- MEB ortak sınav tarihleri 2023-24 | Okullarda ortak sınav ne demek, Türkiye geneli sıralama belli olacak mı? İl, ilçe, okul geneli detayı...
- Nejat İşler'e ne oldu, hastaneye mi kaldırıldı? Nejat İşler sağlık durumu nasıl son dakika?
- GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- Bir kase yoğurt ile tığ gibi kalın! 4 günde -6 KG garantili diyet reçetesi...
- Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Öğretmenlere kırtasiye, eğitim ödeneği yattı mı?