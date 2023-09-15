16 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğu: ŞOK’a bulaşık makinesi, derin dondurucu, saç düzleştirici, saç maşası, kablosuz kulaklık geliyor
ŞOK’un en yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 – 23 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde birbirinden uygun fiyatlı onlar ürün yer alacak. İşte ŞOK 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu…
ŞOK 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu. Haftanın yeni indirimli ürünler listesinde Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse, Beyaz Earpods Kulaklık, Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör, Sinbo Mini Abajur, Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz, Kadın / Erkek Kışlık Terlik, Pilsan 120 Parça Micro Blok Set, Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti yer alıyor. 23 Eylül tarihine kadar geçerli olacak indirim listesindeki ütünler ŞOK mağazalarında bulunan spot masaların sergilenecek. İşte ŞOK 16 Eylül indirimli ürünlerin yer aldığı tam liste…
ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse 119 TL,
Kablosuz Beyaz Earpods Kulaklık I9 189 TL,
Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör 129 TL
Sinbo Mini Abajur 119 TL,
Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz + Golyat 149 TL,
Sinbo 3 Raflı Lambader 349 TL,
Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL
Kadın / Erkek Kışlık Terlik 37,95 TL,
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 149 TL,
3'lü Pilsan Kırılmaz Arabalar 59,95 TL,
200'lü Mega Çubuklar 99,95 TL,
59 parça Gokidy Eğlenceli Şekiller 89,95 TL,
Matematik İşlem 149 TL
Gokidy Dedektif 179 TL,
Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti 149 TL,
Kepçeli ve Römorklu Traktör 69,95 TL,
Şut ve Gol 149 TL
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