Toplu Konut İdaresi Başkanlığı başvuru şartları neler? TOKİ’den 81 ilde konut, işyeri ve arsa müjdesi geldi! Antalya’da 250 konut için geri satıyım başladı

ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvuru başlangıç tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

TOKİ tarafından yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.