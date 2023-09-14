Toplu Konut İdaresi Başkanlığı başvuru şartları neler? TOKİ’den 81 ilde konut, işyeri ve arsa müjdesi geldi! Antalya'da 250 konut için geri satıyım başladı
TOKİ’den dar gelirli vatandaşlar için yeni konut, arsa ve işyeri satışına ilişkin müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokunu tamamlamak için 81 ilde Toplu Konut İdaresi yeniden satışa başlayacak. Erzurum ve Antalya illeri için kura ve açık arttırma ile satış tarihleri şimdiden TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden şimdiden açıkladı. İşte herkesin merak ettiği detaylar….
TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konut, işyeri ve arsa satışı yeniden başlayacak. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak ve kira sorununda kurtarmak için atılacak adımlar 2024 yılı içerisinde gerçekleşecek. Şimdiden Erzurum ve Antalya illeri için konut satışları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılması ve depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisi göz önünde bulundurularak 81 ilde yeniden konut, arsa ve işyerlerinin satışına başlayacağının müjdesini verdi. İşte TOKİ başvuru şartları neler?
ANTALYA İÇİNDE SATIŞLAR BAŞLIYOR
TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Antalya ili için kura ve açık arttırma ile satış tarihini açıkladı. Antalya Alanya Mahmutlar Mahallesi 250 adat konut için detaylar 18 Eylül 2023 tarihinde belli olacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hali hazırda konut satışları Erzurum ili, Aşkale Kandilli de 96 adet konut TOKİ tarafından satışa sunuluyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan konut, işyeri ve arsa satışları ise 2024 yılında faaliyete alınacak. Tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara Ahaber.com.tr adresinde ulaşabilirsiniz.
İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama;
"Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak"
ARSA BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
Başvuru başlangıç tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
TOKİ tarafından yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI
TC Vatandaşı olmak.
Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.
Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.
SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olması,
Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 34.000₺ (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç) 2024 yılı için rakamın yükseltilmesi bekleniyor. Sizce kaç TL sınır olmalı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
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