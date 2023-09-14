14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e 65 inç Toshiba 65 LED TV, Lenovo bilgisayar, 8 Litre airfryer, yuvarlak fırın, katlanabilir tabure geliyor

14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 – 21 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde Philips 55" UHD Smart Led Tv, Onvo Air Fryer, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set, BerlingerHaus 10 Parça Tencere / Tava Seti, Lenovo N4120 4/128 GB Notebook ve Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu, SEG CX 482 Inox Bo-Frost Buzdolabı, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü, Onvo Air Fryer 8 Litre, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın yer alıyor. Yaklaşık bir hafta sürecek kampanya kapsamında katalogda yer alan tüm ürünler a101 marketlerde yer alan spot masasında yer alacak. İşte A101 14 Eylül indirim kataloğu….

A101 14 -21 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU