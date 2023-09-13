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Türkiye zemin boyasını ilk kez ZBS Boya ile tanıdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Türkiye zemin boyasını ilk kez ZBS Boya ile tanıdı

ZBS Boya, Türkiye’de ilk defa ‘Zemin Boyası’ ve tamamlayıcı zemin grubu ürünler gamında, 8 ayrı kategoride 60’tan fazla ürün geliştirip, üreterek, boya sektörüne yeni bir segment kazandırdı. ZBS Boya, kendisine yarattığı bu segmentin lider boya markası oldu.

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