ŞOK 16 Eylül aktüel indirim kataloğu: ŞOK’a bulaşık makinesi, derin dondurucu, saç düzleştirici, saş maşası, kablosuz kulaklık geliyor
ŞOK’un en yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 – 23 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesinde birbirinden uygun fiyatlı onlar ürün yer alacak. İşte ŞOK 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu…
ŞOK 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu. Haftanın yeni indirimli ürünler listesinde Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse, Beyaz Earpods Kulaklık, Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör, Sinbo Mini Abajur, Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz, Kadın / Erkek Kışlık Terlik, Pilsan 120 Parça Micro Blok Set, Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti yer alıyor. 23 Eylül tarihine kadar geçerli olacak indirim listesindeki ütünler ŞOK mağazalarında bulunan spot masaların sergilenecek. İşte ŞOK 16 Eylül indirimli ürünlerin yer aldığı tam liste…
ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse 119 TL,
Kablosuz Beyaz Earpods Kulaklık I9 189 TL,
Asonic AS-02 Bluetooth Hoparlör 129 TL
Sinbo Mini Abajur 119 TL,
Nilson Flash 3'lü 1,5 m Grup Priz + Golyat 149 TL,
Sinbo 3 Raflı Lambader 349 TL,
Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL
Kadın / Erkek Kışlık Terlik 37,95 TL,
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 149 TL,
3'lü Pilsan Kırılmaz Arabalar 59,95 TL,
200'lü Mega Çubuklar 99,95 TL,
59 parça Gokidy Eğlenceli Şekiller 89,95 TL,
Matematik İşlem 149 TL
Gokidy Dedektif 179 TL,
Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti 149 TL,
Kepçeli ve Römorklu Traktör 69,95 TL,
Şut ve Gol 149 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı
- Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı
- AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- İSKİ SU ZAMMI SON DAKİKA! İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Ne zaman geçerli olacak 2023?
- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!
- ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verisi bugün saat kaçta açıklanacak 2023?
- Bu bitkiyi ilk defa duyacaksınız! Afyon'da yetişiyor çölyak ve kansere umut oluyor! Sadece 2 bardağıyla şekeri dizginliyor!
- KYK yedek yurt sırası ne demek, ne anlama geliyor? KYK yedek sırası kaça kadar gelir?
- En yüksek 1.115.349 TL'ye 3+1 daire! 2.000 TL ile TOKİ'ye başvurmak yeterli! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!
- Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? ATV Kim Milyoner Olmak İster para ödülü arttı mı, kaç TL olacak?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS 2023 yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?