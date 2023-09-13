Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman 2023? THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! 1+1, 2+1, 3+1 daire sahipleri...
Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle başlayan konut kampanyası büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda başvuruların sona erdiği proje, kura çekim aşamasına gelmiş durumda. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahiplerini bulacağı kura çekimi heyecanla bekleniyor. İşte, THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı...
Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle başlayan konut kampanyası büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda başvuruların sona erdiği proje, kura çekim aşamasına gelmiş durumda. İşte, "THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açılanacak?" sorusunun cevabı...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ KURA TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullandı:
"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."
GENÇLERE YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK
"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.
Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.
Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.
Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.
Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.
Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.
Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.
THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
THY Emlak Konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Arnavutköy Yenişehir Evleri Kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? ATV Kim Milyoner Olmak İster para ödülü arttı mı, kaç TL olacak?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS 2023 yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?
- Ağrı kesicilere gerek kalmadı! 1 bardağı ALTIN değerinde! İlaç niyetine tüketin!
- DKMP duyurdu: Onu avlayana 2 milyon 336 bin TL verilecek! Son tarih 31 Mart 2024
- Aile 2. sezon ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? Aile dizisi 30. bölüm final mi?
- Mevlid Kandili ne zaman, eylülün kaçında? Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Yapılması gereken ibadetler neler?
- 2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi sorgulama ekranı! 850 - 1250 TL Aile Destek ödemesi ne zaman, ayın kaçında yatar?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Ziraat Bankası ödeme...
- SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA SONUCU 2023! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!
- Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 | Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman, faziletleri neler? 12 gecesi hangi tarihte?