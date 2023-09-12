Reeder Teknoloji halka arzı talep toplama ne zaman başlıyor! Lot kaç TL’den satışa sunulacak? Bireysel olarak kaç lot dağıtılacak?

Reeder Teknoloji halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde, ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek. 170 milyon TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45 milyon TL nominal tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile toplamda 215.000.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Peki Reeder Teknoloji kişi kaç lot verecek ve fiyatı ne kadar olacak?

REEDER TEKNOLOJİ HALKA ARZI NE ZAMAN OLACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. 13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplamaya başlayacak.