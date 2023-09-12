Güncel fındık fiyatları Eylül 2023! Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? TMO, Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce...

FINDIK NE ZAMAN TOPLANIR?

Fındık en iyi Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Sıcaklık ve yağış miktarı olarak en uygun bölge Karadeniz bölgesidir. Ülkemizde Artvin'den Kırklareli'ne uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Kuzey geçit bölgelerinde oldukça yoğun bulunur.

Türkiye, dünya fındık üretiminde ilk sırada yer alır. Fındık ağırlıklı olarak Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Bartın ve Zonguldak illerinde üretilmektedir. Fındık toplama zamanı fındık çeşidine ve meyvenin olgunlaşma zamanına göre farklılık göstermektedir.

Karadeniz bölgesinde hasat zamanı sahil kolunda 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos yüksek kolda ise 20 Ağustos'tan sonra gerçekleşir.

Fındık hasadının yapılabilmesi için meyvenin tam olgunluğa erişmesi gerekmektedir. Tam olgunluğa erişmeden yapılan hasatlarda fındıkların iç randımanı düşer ve fındıkların depolanma süresi kısalır.