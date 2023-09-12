22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!

Herkesin merakla beklediği BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Eylül 2023 Perşembe gününe kadar devam edecek olan indirim kataloğunda RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL, Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL, Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.999 TL, Samsung 15W Adaptör ve Type C Kablo 269 TL, Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL, Philips Sakal Düzeltici 399 TL, Tabureli Merdiven 499 TL, Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.299 TL, Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL, Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2.299 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.699 TL yer alıyor. İşte BİM 22 Eylül indirim kataloğunda yer alan tüm ürünler ve liste fiyatları…

BİM 22 – 29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU