13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor
ŞOK 13 Eylül Aktüel indirim kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 13 Eylülde spot masalarındaki yerini alacak olan ürünler, 20 Eylül tarihine kadar indirimli fiyattan satışa sunulmaya devam edecek. İşte 13 Eylül ŞOK aktüel indirimleri tam liste…
13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 13 – 20 Eylül 2023 tarihleri arasında mağazalarda Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici, Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı, Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge, Kurutmalık, Pastel Renk Ütü Masası, Bee Home Katlanır Kova, Dolap Düzenleyici, Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici, Baza Altı Baskılı Maxi Hurç, Baza Altı Baskılı Mega Hurç, Baza Altı Baskılı Midi Hurç, 5 litre Retro Sepet İndirimli fiyat etiketi ile yer alacak. İşte ŞOK 13 Eylül indirim kataloğu+
ŞOK 13 – 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL
Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL
Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı 299 TL
Awox Dijital Desenli Baskül 139 TL
Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 39,95 TL
Mr.Knife Şarjlı Saç Sakal
Favori Düzeltme Makinesi 139 TL
Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.499 TL
Kurutmalık 239 TL
Pastel Renk Ütü Masası 399 TL
Bee Home Katlanır Kova 99,95 TL
Bee Home Katlanır Sele 149 TL
9'lu Slim Moblen Askı 39,95 TL
Kapı Arkası Askısı 49,95 TL
Bulaşık Altlığı 69,95 TL
Tel Başlı Fırça 19,95 TL
Bulaşık Matik ve Fırça 59,95 TL
Tel Başlı Fırça 19,95 TL, 2'li Süper Emici Özellikli Yedek Mob 44,95 TL
Kaymaz Raf Örtüsü 89,95 TL
Sillgech Compact Tablet Mop Black Edition 199 TL
Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL
Emboss Banyo Paspas Seti 215 TL
Sillgech 360 Smart Spim Mop 179 TL
Triton Mop Set 399 TL
Kristal Vantuzlu Paspas 59,95 TL
Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL
Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 89,95 TL
Jüt Çok Amaçlı Kutu 89,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL
Dolap Düzenleyici 4 Bölmeli 69,95 TL
Pencereli Baskılı Hurç 49,95 TL
Halat Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL
Halat Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL
Halat Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL
Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - M 17,95 TL
Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - S 15,95 TL
Baza Altı Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL
Baza Altı Baskılı Mega Hurç 49,95 TL
Baza Altı Baskılı Midi Hurç 39,95 TL
Yucca Tek Göcdeli Salon Çiçeği 149,90 TL
10 litre Çiçek Toprağı 16,95 TL
Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59,95 TL
14'lü Clear Yumurtalık 69,95 TL
Clear Organizer M 42,95 TL
Clear Organizer L 54,95 TL
Clear Organizer Şişe 39,95 TL
10 litre Retro Sepet 49,95 TL
5 litre Retro Sepet 35,95 TL
Lavabo Yanı Organizeri 29,95 TL
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- 13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor
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