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Haberler Ekonomi Haberleri 13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor

13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor

ŞOK 13 Eylül Aktüel indirim kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 13 Eylülde spot masalarındaki yerini alacak olan ürünler, 20 Eylül tarihine kadar indirimli fiyattan satışa sunulmaya devam edecek. İşte 13 Eylül ŞOK aktüel indirimleri tam liste…

13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 13 – 20 Eylül 2023 tarihleri arasında mağazalarda Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici, Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı, Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge, Kurutmalık, Pastel Renk Ütü Masası, Bee Home Katlanır Kova, Dolap Düzenleyici, Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici, Baza Altı Baskılı Maxi Hurç, Baza Altı Baskılı Mega Hurç, Baza Altı Baskılı Midi Hurç, 5 litre Retro Sepet İndirimli fiyat etiketi ile yer alacak. İşte ŞOK 13 Eylül indirim kataloğu+

14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e 65 inç Toshiba 65 LED TV, Lenovo bilgisayar, 8 Litre airfryer, yuvarlak fırın, katlanabilir tabure geliyor 14 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: A101’E 65 İNÇ TOSHİBA 65 LED TV, LENOVO BİLGİSAYAR, 8 LİTRE AİRFRYER, YUVARLAK FIRIN, KATLANABİLİR TABURE GELİYOR
15 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! 9.999 TL’ye 165 CM Akıllı televizyon ve 5.999 TL’ye set üstü bulaşık makinesi BİM’de 15 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 9.999 TL’YE 165 CM AKILLI TELEVİZYON VE 5.999 TL’YE SET ÜSTÜ BULAŞIK MAKİNESİ BİM'DE
Tarım Kredi’de indirimler güncellendi! TARIM KREDİ'YE YENİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER GELDİ!

ŞOK 13 – 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL

Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL

Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı 299 TL

Awox Dijital Desenli Baskül 139 TL

Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 39,95 TL

Mr.Knife Şarjlı Saç Sakal

Favori Düzeltme Makinesi 139 TL

Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.499 TL

Kurutmalık 239 TL

Pastel Renk Ütü Masası 399 TL

Bee Home Katlanır Kova 99,95 TL

Bee Home Katlanır Sele 149 TL

9'lu Slim Moblen Askı 39,95 TL

Kapı Arkası Askısı 49,95 TL

Bulaşık Altlığı 69,95 TL

Tel Başlı Fırça 19,95 TL

Bulaşık Matik ve Fırça 59,95 TL

Tel Başlı Fırça 19,95 TL, 2'li Süper Emici Özellikli Yedek Mob 44,95 TL

Kaymaz Raf Örtüsü 89,95 TL

Sillgech Compact Tablet Mop Black Edition 199 TL

Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL

Emboss Banyo Paspas Seti 215 TL

Sillgech 360 Smart Spim Mop 179 TL

Triton Mop Set 399 TL

Kristal Vantuzlu Paspas 59,95 TL

Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 89,95 TL

Jüt Çok Amaçlı Kutu 89,95 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL

Dolap Düzenleyici 4 Bölmeli 69,95 TL

Pencereli Baskılı Hurç 49,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL

Halat Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL

Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - M 17,95 TL

Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici - S 15,95 TL

Baza Altı Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL

Baza Altı Baskılı Mega Hurç 49,95 TL

Baza Altı Baskılı Midi Hurç 39,95 TL

Yucca Tek Göcdeli Salon Çiçeği 149,90 TL

10 litre Çiçek Toprağı 16,95 TL

Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59,95 TL

14'lü Clear Yumurtalık 69,95 TL

Clear Organizer M 42,95 TL

Clear Organizer L 54,95 TL

Clear Organizer Şişe 39,95 TL

10 litre Retro Sepet 49,95 TL

5 litre Retro Sepet 35,95 TL

Lavabo Yanı Organizeri 29,95 TL

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