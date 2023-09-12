13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor

13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 13 – 20 Eylül 2023 tarihleri arasında mağazalarda Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici, Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı, Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge, Kurutmalık, Pastel Renk Ütü Masası, Bee Home Katlanır Kova, Dolap Düzenleyici, Akordiyon Çekmece / Dolap Düzenleyici, Baza Altı Baskılı Maxi Hurç, Baza Altı Baskılı Mega Hurç, Baza Altı Baskılı Midi Hurç, 5 litre Retro Sepet İndirimli fiyat etiketi ile yer alacak. İşte ŞOK 13 Eylül indirim kataloğu+

ŞOK 13 – 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU