13 Eylül Canlı Altın Fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftaya sakin başladı. Dolar kurunda ve ONS altın cephesinde yaşanan dalgalanma altın fiyatlarının gün içerisin inip çıkmasına neden oluyor. Söz konusu hareketlilik ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı altın fiyatlarına anında yansıyor. An itibari ile Gram Altın 1.651 TL'den satışa sunulurken Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan Çeyrek Altın ise 2.717 TL alıcı buluyor. İşte 13 Eylül 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…

13 EYLÜL 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI