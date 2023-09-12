13 Eylül Canlı Altın Fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar ne kadar oldu?
Gram Altın 1.651 TL’den, Çeyrek Altın ise 2.717 TL’den ve Cumhuriyet Altın 11.103 TL’den satışa sunuluyor. Dolar kuru ve ONS altında yaşanan anlık dalgalanma gün içerisinde Kapalı Çarşı altın piyasasına anında yansıyor. İşte 13 Eylül 2023 canlı altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya sakin başladı. Dolar kurunda ve ONS altın cephesinde yaşanan dalgalanma altın fiyatlarının gün içerisin inip çıkmasına neden oluyor. Söz konusu hareketlilik ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı altın fiyatlarına anında yansıyor. An itibari ile Gram Altın 1.651 TL'den satışa sunulurken Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan Çeyrek Altın ise 2.717 TL alıcı buluyor. İşte 13 Eylül 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…
13 EYLÜL 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
ALIŞ:1.651,52 TL
SATIŞ:1.650,62 TL
Çeyrek Altın
ALIŞ: 2.717,51 TL
SATIŞ: 2.672,77 TL
Yarım Altın
ALIŞ: 5.448,02 TL
SATIŞ: 5.351,54 TL
Tam Altın
ALIŞ: 10.847,17 TL
SATIŞ: 10.672,39 TL
Cumhuriyet Altını
ALIŞ: 11.103,17 TL
SATIŞ: 10.915,39 TL
14 Ayar Altın
ALIŞ: 968,58 TL
SATIŞ: 967,75 TL
18 Ayar Altın
ALIŞ: 1.241,78 TL
SATIŞ: 1.240,14 TL
22 Ayar Bilezik
ALIŞ: 1.554,90 TL
SATIŞ: 1.504,45 TL
Gremse Altın
ALIŞ: 27.031,30 TL
SATIŞ: 26.524,32 TL
Gümüş
ALIŞ: 19.90 TL
SATIŞ: 19.88 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
- Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...