Reeder Teknoloji halka arzı talep toplama ne zaman başlıyor! Lot kaç TL’den satışa sunulacak? Bireysel olarak kaç lot dağıtılacak?
Reeder Teknoloji halka arzına 2 gün kaldı. SPK tarafından onaylanan halka arzda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacağı açıkladı. İşte Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz toplama tarihi ve lot fiyatı…
Reeder Teknoloji halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde, ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek. 170 milyon TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45 milyon TL nominal tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile toplamda 215.000.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Peki Reeder Teknoloji kişi kaç lot verecek ve fiyatı ne kadar olacak?
REEDER TEKNOLOJİ HALKA ARZI NE ZAMAN OLACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. 13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplamaya başlayacak.
REEDER TEKNOLOJİ HALKA ARZ LOT FİYATI NE KADAR?
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. 9,30 TL'den halka arz olacak. Toplamda 215.000.000 TL nominal değerli paylar eşit dağıtılacak.
BİREYSEL YATIRIMCI KATILIMINA GÖRE PAY DAĞITIMI NASIL OLACAK?
1,5 milyon bireysel katılım: 122 lot (1135 TL)
1,7 milyon bireysel katılım: 108 lot (1005 TL)
2 milyon bireysel katılım: 93 lot (856 TL)
2,3 milyon bireysel katılım: 80 lot (744 TL)
2,5 milyon bireysel katılım: 73 lot (679 TL)
2,7 milyon bireysel katılım: 68 lot (632 TL)
3 milyon bireysel katılım: 61 lot (567 TL)
3,3 milyon bireysel katılım: 56 lot (520 TL)
3,5 milyon bireysel katılım: 52 lot (484 TL)
REEDER TEKNOLOJİ HALKA ARZINA KATILABİLECEĞİNİZ BANKALARIN LİSTESİ
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş
DenizBank A.Ş
Garanti Bankası A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ziraat Yatırım Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
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- Reeder Teknoloji halka arzı talep toplama ne zaman başlıyor! Lot kaç TL’den satışa sunulacak? Bireysel olarak kaç lot dağıtılacak?
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