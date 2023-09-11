15 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! 9.999 TL’ye 165 CM Akıllı televizyon ve 5.999 TL’ye set üstü bulaşık makinesi BİM’de

Herkesin merakla beklediği BİM 15 Eylül aktüel ütünler Kataloğu yayınladı. Yayınlanan katalogda 16.999 TL'ye Alfa Romeo, 11.999 TL'ye katlanabilir elektrikli bisiklet, 9.999 TL'ye 165 CM Akıllı televizyon ve 5.999 TL'ye set üstü bulaşık makinesi bu haftanın en çok merak edilen ürünleri arasında yerini aldı. Bu ürünlerin haricinde Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, Range Midi Blend Blender Set, Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi ve Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu gibi daha yüzlerce ürün bu hafta indirimli fiyat etiketi ile BİM'in raflarında yerini alacak. İşte 15 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi…

BİM 15 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU