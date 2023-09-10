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11 Eylül Pazartesi (Yarın) toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Okulların açıldığı gün İETT, Metro ve vapur seferleri ücret tarifesi nasıl olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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11 Eylül Pazartesi Yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Okulların açıldığı gün İETT, Metro ve vapur seferleri ücret tarifesi nasıl olacak?

Pazartesi günü tolu taşıma ücretsiz mi olacak tartışmalarına İBB son verdi. 11 Eylül 2023 İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri okullarda yeniden zil çalmaya başlıyor! Toplu taşıma, İETT, Metro ve vapur seferlerine ilişkin ücret tarifesi ise açıklandı. İşte detaylar…

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